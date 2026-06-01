كوسنفروي يهدي "الإمارات للدراجات" لقب "بوكل دو لا مايين" الفرنسي

باريس في الأول من يونيو /وام/ توج الفرنسي بينوا كوسنفروي، دراج فريق "الإمارات - اكس ار جي للدراجات الهوائية"، بلقب سباق "بوكل دو لا مايين"، في فرنسا، بعدما تصدر الترتيب العام، ليحقق أول ألقابه مع فريق الإمارات منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وجاء تتويج كوسنفروي أمس بعد أن أنهى المرحلة الثالثة والأخيرة ضمن المجموعة الرئيسية، محافظاً على صدارة الترتيب العام التي انتزعها عقب فوزه المميز في المرحلة الثانية، عندما تفوق في سباق اتسم بالقوة والندية وحسمه بانطلاقة رائعة نحو خط النهاية.

ودخل الدراج الفرنسي المرحلة الختامية متقدماً بفارق 7 ثوانٍ فقط عن أقرب منافسيه، ما فرض على زملائه في الفريق البقاء في حالة تركيز عالية طوال مجريات السباق.

ونجح فريق "الإمارات إكس آر جي" في التحكم بإيقاع المرحلة ومراقبة محاولات الهروب، ليضمن بقاء الوضع تحت السيطرة حتى الأمتار الأخيرة.

ومع اللحاق بالمجموعة المتقدمة قبل خط النهاية، حسمت المرحلة عبر سباق سرعة جماعي، حيث فاز الهولندي أولاف كوي، بالمرحلة الثالثة، فيما عبر كوسنفروي، خط النهاية بأمان ضمن المجموعة الرئيسية ليؤكد تتويجه باللقب العام.