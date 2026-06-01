شرطة أبوظبي تستقبل الحجاج العائدين عبر مطار زايد الدولي بالورود

أبوظبي في الأول من يونيو /وام/ استقبلت القيادة العامة لشرطة أبوظب، حجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن عبر مطار زايد الدولي بالورود وعبارات التهنئة، احتفاءً بعودتهم سالمين بعد أداء مناسك الحج، وذلك ضمن مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى تعزيز التواصل الإنساني ومشاركة أفراد المجتمع مناسباتهم السعيدة.

وهنأت شرطة أبوظبي الحجاج بسلامة الوصول، متمنيةً لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا، مؤكدةً أن هذه المبادرة تأتي تجسيدًا لنهجها المجتمعي والإنساني، وحرصها على تعزيز قيم التلاحم والتكافل وإسعاد أفراد المجتمع.

وشهدت المبادرة أجواءً من الفرح والسرور بين الحجاج وأسرهم، حيث جرى توزيع الورود والهدايا التذكارية والترحيب بهم لدى وصولهم إلى مطار زايد الدولي، في لفتة تعكس اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة المجتمعية وترسيخ قيم السعادة وجودة الحياة والعطاء.