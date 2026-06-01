31 ميدالية للإمارات في المحافل الخليجية والعربية والآسيوية خلال شهرين

دبي في الأول من يونيو /وام/ أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن المنتخبات الوطنية حققت حصاداً مميزاً بلغ 31 ميدالية في البطولات الخليجية والعربية والآسيوية خلال شهري أبريل ومايو 2026، في تأكيد جديد على التطور المتواصل للعبة، والنجاح المتنامي لبرامج إعداد وصقل المواهب الوطنية.

وأوضح الاتحاد، في تقرير أصدره اليوم، أن المنتخب الوطني حصد 15 ميدالية في دورة الألعاب الخليجية "الدوحة 2026" التي أقيمت خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الماضي، بواقع ذهبيتين و4 فضيات و9 برونزيات.

كما أحرز المنتخب 10 ميداليات في البطولة العربية الحادية والعشرين للشباب والشابات تحت 20 عاماً التي استضافتها تونس في الأسبوع الأخير من أبريل الماضي، بواقع خمس ذهبيات وفضية واحدة وأربع برونزيات.

وأضاف أن المنتخب واصل تألقه في بطولة آسيا الثانية والعشرين تحت 20 عاماً في هونغ كونغ خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو الجاري، بعدما حصد 6 ميداليات بواقع 5 ذهبيات وبرونزية، إلى جانب تحقيق المركز الرابع في الترتيب العام بين 30 دولة مشاركة.

وأكد اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن النجاحات التي تحققت على المستويات الخليجية والعربية والآسيوية تعكس المسار التنافسي الصحيح للمنتخبات الوطنية، والتطور المتواصل في مختلف مسابقات السرعة والتتابع والميدان، مشيراً إلى أن الإنجازات تضمنت تسجيل أرقام قياسية جديدة للدولة وأخرى قارية وعالمية، بما يؤكد امتلاك الإمارات قاعدة قوية من المواهب القادرة على المنافسة أمام أبرز المنتخبات.

وقال إن لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية أظهروا قدرة كبيرة على التعامل مع ضغوط المنافسات المختلفة، ما يعكس جودة العمل الفني خلال السنوات الماضية ونجاح الخطط التطويرية وسياسات اكتشاف المواهب وصقلها وإعدادها وفق أفضل المعايير، بدعم اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة.

وأشار إلى أن التحدي المقبل يتمثل في المحافظة على وتيرة التطور ومواصلة التقدم نحو المنافسات العالمية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات في ألعاب القوى، ويؤكد قدرتها على تحقيق نتائج وإنجازات تتجاوز التوقعات بالتعاون مع الأندية والمجالس الرياضية.

ونوّه المر بالنتائج المميزة التي تحققت في البطولة الآسيوية بهونغ كونغ، وفي مقدمتها إنجازات سليمان عبدالرحمن في سباق 400 متر رجال بزمن 44.85 ثانية، وأمينات قمر الدين في 400 متر سيدات بزمن 52.72 ثانية، ومريم كريم في 400 متر حواجز سيدات بزمن 56.93 ثانية، وعبدالقدوس أحمد علي في 200 متر رجال بزمن 20.85 ثانية.

كما أشاد بإنجاز فريق التتابع المختلط 4×400 متر المكون من سعيد عمر، وأمينات قمر الدين، وسليمان عبدالرحمن، ومريم كريم، والذي سجل رقماً قياسياً للبطولة بلغ 3:18.81 دقيقة، إضافة إلى تألق سلمى هيثم المري، في رمي المطرقة للسيدات بمسافة 55.42 متر، وأروى علي، في سباق 100 متر سيدات بزمن 11.92 ثانية، وليلى أحمد، بزمن 11.99 ثانية، وعائشة طارق محمد، في 400 متر سيدات بزمن 54.27 ثانية، فضلاً عن فريق التتابع 4×100 متر سيدات المكون من ليلى سيف، وأروى علي، وعزة ناصر، وعائشة طارق، والذي سجل زمناً قدره 45.86 ثانية.