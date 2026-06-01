مبادرة "صيف الفجيرة 2026" تنطلق 22 يونيو الجاري

الفجيرة في الأول من يونيو /وام/ تنطلق في 22 يونيو الجاري، بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مبادرة "صيف الفجيرة 2026"، بمشاركة أكثر من 17 جهة محلية، من بينها القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وإدارة الفجيرة للدفاع المدني، ونادي الفجيرة للرماية، لتقدم موسمًا صيفيًا متكاملًا، ضمن رؤية تهدف إلى استثمار أوقات الأطفال والناشئة خلال العطلة الصيفية، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في بيئة آمنة ومحفزة.

وتأتي المبادرة هذا العام لتجمع بين التحدي والانضباط والفكر والإبداع، حيث يخوض المشاركون رحلة تفاعلية متنوعة تجمع بين الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والمعرفية، بما يسهم في تنمية شخصياتهم وصقل مواهبهم وتعزيز روح المشاركة والمسؤولية لديهم.

ويشكل الترفيه المحور الرئيس لمبادرة "صيف الفجيرة 2026"، من خلال مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة التي صُممت لتقديم تجربة استثنائية للمشاركين، تجمع بين المتعة والفائدة، وتلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، بما يرسخ مكانة المبادرة كإحدى أبرز الفعاليات الصيفية على مستوى الإمارة.

وتتوزع برامج المبادرة على عدد من المواقع والمراكز التابعة للجهات المشاركة، وتشمل أنشطة رياضية وتدريبية وثقافية وفنية ومجتمعية، إلى جانب ورش عمل تفاعلية وبرامج تخصصية تتيح للمشاركين اكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي والابتكار.

كما تعكس المشاركة الواسعة للجهات المحلية في تنظيم فعاليات المبادرة مستوى التكامل والتعاون بين المؤسسات المختلفة في إمارة الفجيرة، بما يثري المحتوى المقدم للمشاركين ويوفر برامج نوعية ومتنوعة تستجيب لتطلعات الأسر والمجتمع وتواكب اهتمامات الأجيال الناشئة.

ويواصل صيف الفجيرة ترسيخ مكانته كمبادرة سنوية متميزة تجمع بين الترفيه الهادف والتعلم والتطوير، وتوفر منصة متكاملة لاكتشاف الطاقات الشابة وتنمية قدراتها، بما يعزز دورها في مسيرة التنمية المستقبلية، انسجامًا مع رؤية إمارة الفجيرة في الاستثمار في الإنسان وبناء قدراته.