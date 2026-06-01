بطولة جبال الألب المفتوحة للجولف تمنح كانيكو أول ألقابه في "السباق إلى دبي"

فيينا في الأول من يونيو /وام/ توج الياباني كوتا كانيكو، بلقبه الأول في جولة "دي بي ورلد للجولف"، المقامة تحت شعار "السباق إلى دبي"، بعد فوزه أمس ببطولة جبال الألب النمساوية المفتوحة المقدمة من كيتزبوهيل تيرول، ليصبح تاسع لاعب ياباني يحقق الفوز في تاريخ الجولة العالمية.

وأنهى كانيكو "23 عاماً" المنافسات التي أقيمت في كيتزبوهيل بإجمالي 18 ضربة تحت المعدل، بعد أداء ثابت خلال الجولات الأربع، سجل خلاله 65 ضربة في كل من الجولات الثلاث الأولى، قبل أن يختتم البطولة برصيد 67 ضربة في الجولة الختامية.

وحصد اللاعب الياباني 585 نقطة بفضل هذا الإنجاز، ليتقدم إلى المركز الحادي عشر في التصنيف العالمي لـ"السباق إلى دبي" الصادر اليوم، بإجمالي 1048 نقطة هذا الموسم، كما عزز فوزه فرص تأهله إلى البطولتين الختاميتين اللتين تستضيفهما دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ يتأهل أفضل 70 لاعباً في تصنيف "السباق إلى دبي" إلى بطولة أبوظبي التي تقام في "ياس لينكس" خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، فيما يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة "دي بي ورلد" التي يحتضنها نادي عقارات جميرا للجولف من 12 إلى 15 نوفمبر المقبل.

وقال كانيكو، عقب تتويجه، إنه يتطلع إلى مواصلة التقدم وتحقيق فوز ثانٍ هذا الموسم.

وجاء البرتغالي ريكاردو جوفيا، والأمريكي ديفيس براينت، في المركز الثاني برصيد 16 ضربة تحت المعدل.

وواصل جوفيا، نتائجه الإيجابية منذ تتويجه بلقب بطولة تحدي أبوظبي في نادي أبوظبي للجولف عام 2023 ضمن جولة هوتيل بلانر، ليحتل حالياً المركز السادس والعشرين في تصنيف "السباق إلى دبي" برصيد 830 نقطة، فيما تقدم براينت، إلى المركز السابع عشر بإجمالي 945 نقطة.

وشكلت البطولة المحطة الحادية والعشرين في روزنامة الموسم الحالي، الذي يشهد إقامة 42 بطولة في 25 دولة حول العالم تحت شعار "السباق إلى دبي".

وتعد بطولة جبال الألب النمساوية المفتوحة إحدى بطولات "السلسلة الأوروبية" لهذا الموسم، على أن تتواصل المنافسات الأسبوع الجاري بإقامة بطولة "كيه إل إم" الهولندية المفتوحة في النادي الدولي بأمستردام.