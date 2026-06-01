"دي بي ورلد" تضخ 100 مليون دولار لرفع الطاقة الاستيعابية لعملياتها اللوجستية في الدومينيكان

سانتو دومينغو- الدومينيكان في الأول من يونيو /وام/ أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وحكومة جمهورية الدومينيكان، عن ضخ استثمارات إضافية بقيمة 100 مليون دولار، لأعمال توسعة في البنية التحتية لخدمات التخزين والخدمات اللوجستية التابعة للمنطقة الحرة لمجموعة "دي بي ورلد" في "كوسيدو"، بهدف الارتقاء بالمنظومة التشغيلية للمجموعة.

وذكر بيان صحفي صدر عن المجموعة، اليوم، أن الكشف عن هذه الخطوة الاستثمارية تم خلال فعاليات الدورة الثانية عشرة للمؤتمر العالمي للمناطق الحرة لعام 2026؛ لتُضاف هذه الحزمة التمويلية الجديدة إلى السجل الاستثماري للمجموعة، والذي شهد سابقاً تخصيص 760 مليون دولار.

ووفق المجموعة، تضع هذه الجهود المتكاملة والمكثفة حجر أساس لتعزيز دور جمهورية الدومينيكان بوصفها مركزاً محورياً للتصنيع والخدمات اللوجستية في الأمريكيتين.

ويأتي هذا الاستثمار امتداداً لمذكرة التفاهم التي أُبرمت بين مجموعة "دي بي ورلد" وحكومة جمهورية الدومينيكان في مايو 2025، والتي تم رصد ميزانية ضخمة لها قُدرت بـ 760 مليون دولار، وركّزت على صياغة وتنفيذ خطط توسعية شاملة للارتقاء بالطاقة الاستيعابية لميناء "كوسيدو" ومنطقته الحرة.

وسيتم، بموجب هذا التعاون المشترك مع وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، توجيه الاستثمارات الجديدة نحو دعم وتطوير جيل متقدم من البُنى التحتية لخدمات التخزين، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والقدرات اللوجستية للمشروع.

كما سيُسهم هذا التنسيق في ترسيخ التكامل بين خدمات الميناء والمنطقة الحرة والمنظومة اللوجستية في "كوسيدو"، بما يُعزز جاهزيتها للاستجابة بكفاءة للطلب الإقليمي المتنامي.

وفي سياق متصل، كشف بحث مستقل صادر عن مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، عن الأثر الإيجابي لعمليات مجموعة "دي بي ورلد" في صياغة المشهد الاقتصادي لجمهورية الدومينيكان؛ حيث باتت المجموعة محركاً أساسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط حركة التبادل التجاري وتوليد الوظائف.

وأفاد الباحثون في المؤسسة البريطانية بأن المنظومة التشغيلية للمجموعة توفر منصة تدعم نحو 5000 فرصة عمل في جمهورية الدومينيكان، وسط توقعات إستراتيجية واعدة بزيادة حجم الصادرات من السلع إلى نحو 2.4 مليار دولار بحلول عام 2035، مدعومةً بالأداء التشغيلي الاستثنائي للميناء الذي شهد مناولة مبادلات تجارية تخطت حاجز 13.3 مليار دولار أمريكي خلال العام 2024.

وقال مورتن يوهانسن، الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة "دي بي ورلد" في الأمريكيتين، إن جمهورية الدومينيكان تكتسب أهمية متنامية كمحور رئيسي للتجارة الإقليمية في الأمريكتين، وإن استثمار المجموعة الإضافي بقيمة 100 مليون دولار يأتي امتدادًا لالتزامها المالي السابق، ليُسهم في ترسيخ مكانة ميناء كوسيدو كمنصة لوجستية متكاملة، قادرة على دعم التجارة المستدامة والنمو الصناعي على المدى الطويل.

من جانبه قال مانويل مارتينيز، الرئيس التنفيذي لـمجموعة "دي بي ورلد" في جمهورية الدومينيكان، إن الاستثمار في تطوير بنية التخزين والخدمات اللوجستية في المنطقة الحرة لميناء كوسيدو يعكس التزام المجموعة الراسخ بتمكين متعامليها من توسيع أعمالهم وإدارة عملياتهم بكفاءة ومرونة أكبر، إلى جانب تعزيز تنافسية جمهورية الدومينيكان وترسيخ مكانتها كمركز تجاري إقليمي.