"Positron AI" تُؤسس أول مكتب لها خارج الولايات المتحدة في "دبي المالي العالمي"

دبي في الأول من يونيو /وام/ أعلنت "Positron AI"، الشركة الأمريكية المتخصصة في تطوير البنية التحتية للجيل التالي من الاستدلال بالذكاء الاصطناعي، عن تأسيس أول مكتب لها خارج الولايات المتحدة في مركز دبي المالي العالمي.

وقال بيان اليوم : يأتي حصول "Positron AI" على ترخيص مركز دبي المالي العالمي لتأسيس المكتب ليمثل محطة رئيسية في توسعها الإقليمي لا سيما بعد جمعها أكثر من 300 مليون دولار بما في ذلك جولة تمويل من الفئة "ب" بقيمة 230 مليون دولار وتحقيق مكانتها كشركة مليارية.

وتأتي هذه الخطوة أيضاً في وقتٍ بات فيه الاستدلال بالذكاء الاصطناعي المحرّك الرئيسي للطلب على الحوسبة عالمياً.

ويُعرّف الاستدلال بالذكاء الاصطناعي بأنه القدرة على نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي وتشغيلها وتوسيع نطاقها بكفاءة وموثوقية وبصورة مجدية اقتصادياً، وفي حدود القيود الواقعية.

وقال حسني الخفش، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "Positron AI"، إن الانتقال إلى مركز دبي المالي العالمي بصفته المركز الحيوي الذي يعكس التزامنا بالابتكار وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. سيساهم تركيز ’Positron AI‘ على توفير الحلول الفعالة القابلة للتطبيق، والهياكل القائمة على البيانات، في تعزيز المنظومة ككل، لا سيما مع تسارع الطلب على قدرات الذكاء الاصطناعي القابلة للتطوير.

وأفاد بأن تأسيس المقر في مركز دبي المالي العالمي سيُساهم في تمكين ’Positron AI‘ من التفاعل بشكل وثيق مع القطاع والجهات التنظيمية والشركاء، مع المساهمة في تحقيق طموح دبي في بناء بنية رقمية وذكية قادرة على المنافسة عالمياً.

من جانبه، قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي، إن انضمام شركة ’Positron AI‘ التي تعمل على تقديم نهج مبتكر لبنية الاستدلال بالذكاء الاصطناعي إلى المنظومة الواسعة لمجمع ’كامبس دبي للذكاء الاصطناعي‘، يدعم المرحلة التالية من النمو في قطاع التكنولوجيا والابتكار في دبي، وتتماشى فلسفة الشركة الأساسية مع تطور مركز دبي المالي العالمي في إطار استراتيجيته القائمة على دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في صميم أطره القانونية وبيئته التشغيلية وبنيته التحتية ليصبح بذلك أول مركز مالي في العالم قائم في جوهره على الذكاء الاصطناعي، ويساهم توسع الشركة في جعل المركز منصة انطلاق لتمكين التوسع، وبوابة تدعم الصناعات المستقبلية، بما يرسي معياراً عالمياً لحوكمة الذكاء الاصطناعي والابتكار المسؤول.

ووفق البيان توفر الشركة خفض تكلفة الاستدلال، وزيادة كثافة الذاكرة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ما يرسخ مكانتها بديلاً متطوراً ومبتكراً لموردي أجهزة الذكاء الاصطناعي التقليديين.

وتم تصميم خادم الجيل الأول "أطلس" من الشركة، لتقديم استدلال نماذج اللغة الكبيرة (LLM) للنماذج الصغيرة والمتوسطة الحجم "حتى 500 مليار مُعامل نشط" بمستوى أداء مماثل لخوادم DGX-H100، ولكن باستهلاك طاقة وتكلفة أقل.

أما منتج الجيل التالي "تايتان" من "Positron"، فسيتم طرحه في الربع الأول من عام 2027.