نهيان بن مبارك يفتتح الأربعاء مؤتمر أرقام كابيتال السنوي

دبي في الأول من يونيو/ وام/ يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، يوم الأربعاء المقبل أعمال مؤتمر أرقام كابيتال السنوي الثالث عشر للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تستضيفه شركة أرقام كابيتال على مدى يومين في فندق الريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي، بمشاركة واسعة من المستثمرين الإقليميين والعالميين، والشركات المدرجة، وصناع السياسات، والاقتصاديين، وقادة الأسواق المالية، لمناقشة مستقبل أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويلقي معاليه الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مستعرضاً رؤيته حول أسواق رأس المال، وتدفقات الاستثمار، والتحولات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، بما يمهد للنقاشات التي ستتناول مستقبل الاستثمار والنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار «من المرونة إلى الريادة السوقية: توسيع نطاق رأس المال عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، في وقت تشهد فيه الأسواق الإقليمية اهتماماً متزايداً من المستثمرين الدوليين، مدفوعاً باستمرار جهود التنويع الاقتصادي، وتوسع أسواق رأس المال، والنشاط المتنامي لصناديق الثروة السيادية، وازدهار عمليات الطرح العام الأولي، وزيادة تدفقات الاستثمارات العابرة للحدود.

ويتضمن برنامج المؤتمر مشاركة كبار التنفيذيين وصناع القرار من مؤسسات مالية واقتصادية رائدة، من بينها سوق دبي المالي، وبورصة البحرين، وبورصة الكويت، وبورصة مسقط، وأدنوك للحفر، وإيديس القابضة، وبنك أبوظبي الأول، ومجموعة تيكوم، ودبي ريزيدنشال ريت، وبن غاطي، وشروق بارتنرز، إلى جانب عدد من المؤسسات الاستثمارية والشركات المدرجة الرائدة الأخرى.

وعلى مدى يومين، سيناقش المشاركون أبرز الفرص والتحديات والاتجاهات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في المنطقة، بما في ذلك جاهزية الشركات للطرح العام الأولي، وتطوير البورصات الخليجية، وأسواق الدخل الثابت والصكوك، وتوظيف رؤوس الأموال السيادية، وتحولات القطاع المصرفي، والقطاع العقاري، وأمن الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والاستثمار الكمي، وتدفقات الاستثمار عبر الحدود.

وقال رياض مليتي، الرئيس التنفيذي لشركة أرقام كابيتال: "لقد أثبتت المنطقة قدرتها على الصمود، أما النقاش اليوم فيتركز حول الريادة وكيفية بناء رأس المال وتخصيصه واستقطابه وتصديره خلال العقد المقبل. فمن الدور المتنامي للمنطقة في تدفقات رأس المال العالمية، إلى النشاط المتزايد للطروحات العامة وإصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، وصولاً إلى الإصلاحات الهيكلية التي تعيد تشكيل أكبر اقتصادات المنطقة، معرباً عن اعتزاز الشركة باستضافة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لإلقاء الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، ويعكس جدول أعمال المؤتمر القضايا الأكثر أهمية للمستثمرين اليوم".

ويأتي المؤتمر استكمالاً للنجاح الذي حققته نسخة عام 2025، والتي شهدت تنظيم أكثر من 600 اجتماع مؤسسي بين المستثمرين والشركات، بمشاركة 90 شركة مدرجة تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية تريليون دولار أمريكي، إضافة إلى 222 مستثمراً مؤسسياً يمثلون 110 مؤسسات استثمارية عالمية.

وتأسست أرقام كابيتال عام 2007 وتتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً رئيسياً لها، وهي بنك استثماري مؤسسي متكامل يركز على الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتدير الشركة مكاتب في أربع أسواق رئيسية هي الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اللبنانية، ما يضعها في موقع استراتيجي يربط بين دول الخليج العربي وبلاد الشام وشمال أفريقيا.

وتخدم أرقام كابيتال أكثر من 1,500 عميل مؤسسي حول العالم، من بينهم صناديق الثروة السيادية، ومديرو الأصول العالميون، والمكاتب العائلية، والشركات، وصناديق التقاعد. كما تدير واحدة من أكبر منصات الأبحاث الاستثمارية في المنطقة، مع تغطية نشطة لأكثر من 230 شركة مدرجة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشمل خدماتها إدارة الأصول، والأسهم، وأدوات الدخل الثابت، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وأسواق رأس المال للأسهم والدين، والحلول التمويلية المهيكلة، وإدارة الثروات، والتداول الإلكتروني، وتمويل الشركات، بما يعزز دورها في ربط رؤوس الأموال العالمية بالفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة.