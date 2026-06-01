رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ساموا بذكرى استقلال بلاده

أبوظبي في الأول من يونيو /وام/ بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى صاحب السمو تيوميالفانو فاليتوا سواليفي الثاني، رئيس دولة ساموا المستقلة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو تيوميالفانو فاليتوا سواليفي الثاني.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لاوولياليماليتوا بولاتايفاو شميدت، رئيس وزراء دولة ساموا المستقلة.