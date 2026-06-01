10 مواجهات قوية في "ليلة النزال" بأبوظبي يوليو المقبل

أبوظبي في الأول من يونيو/ وام/ أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع منظمة "يو إف سي" العالمية للفنون القتالية المختلطة، استضافة "ليلة النزال من يو إف سي" يوم 25 يوليو المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، بمشاركة نخبة من أبرز المقاتلين العالميين، والتي تتضمن 10 نزالات.

ويتصدر الحدث النزال الرئيسي في فئة الوزن الخفيف الثقيل بين المقاتلين ماغوميد أنكالاييف، وخليل راونتري جونيور، فيما يجمع النزال المشترك الرئيسي ضمن فئة وزن الديك بين عمر نورمحمدوف وديفيد مارتينيز.

وتشهد النزالات أيضاً مواجهات بين غوخان سارتشام، ولوي سذرلاند في الوزن الثقيل، وماغوميد توتشالوف وبرندسون ريبيرو في الوزن الخفيف الثقيل، وستيف إيرسيغ ورمضان تيميروف في وزن الذبابة، وريزفان كونييف وتيريل فورتون في الوزن الثقيل، وأوران ساتيبالدييف ودستن جاكوبي في الوزن الخفيف الثقيل.

كما تشهد مواجهات قوية تجمع بين فالتر ووكر وتوماس بيترسن في الوزن الثقيل، وإسماعيل بونفيم وأكسيل سولا في الوزن الخفيف، إضافة إلى نزال في وزن الولتر يجمع إسلام دولاتوف وويلينغتون تورمان.