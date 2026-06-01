بتوجيهات عمار بن حميد.. نقل عجمان تستضيف طالبتَي "أجيال" لاستعراض مشروع "ترام عجمان"

عجمان في الأول من يونيو/ وام/ بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، واستمراراً لجهود الهيئة في دعم الكفاءات الوطنية الشابة ضمن مبادرة «تمكين»، استضافت هيئة النقل بعجمان طالبتي برنامج «أجيال» نورة الشامسي وحصة الشامسي من مدرسة شيخة بنت سعيد في «مختبر الابتكار» التابع لمركز النقل لابتكار واستشراف المستقبل بالهيئة، للاطلاع على المشروع البحثي الذي تناول تصوراً مستقبلياً حول «ترام عجمان» كأحد الحلول المرتبطة بالنقل الجماعي والتنقل المستدام.

ويجسّد المشروع وعياً مبكراً لدى الطلبة بالتحديات المستقبلية في قطاع النقل، كما يبرز اهتمامهم بطرح حلول، وأفكار تسهم في دعم استدامة التنقل وتعزيز جودة الخدمات المستقبلية في الإمارة.

وأكدت وفاء البلوشي، مدير مركز النقل للابتكار واستشراف المستقبل، حرص الهيئة من خلال مبادرة «تمكين» على احتضان الكفاءات الوطنية الواعدة، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، بما يسهم في تنمية مهارات الطلبة، وتعزيز مشاركتهم في استشراف مستقبل قطاع النقل، وتطوير الحلول الذكية والمستدامة.

وقالت إنّ الاستثمار في عقول الأجيال القادمة يمثل ركيزة أساسية في بناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، مشيرة إلى أهمية تعزيز الشراكات المعرفية مع المؤسسات التعليمية والبرامج الوطنية، التي تدعم البحث العلمي، وتفتح المجال أمام الطلبة لتحويل أفكارهم ودراساتهم إلى مشاريع ومبادرات تطويرية تخدم المجتمع.

وتضمنت الزيارة عرض المشروع البحثي، ومناقشة الأفكار والرؤى المستقبلية ضمن بيئة ابتكارية تشاركية، تعزز مفاهيم البحث العلمي والابتكار والاستشراف في قطاع النقل.

كما تعرّفت الطالبتان على دور مختبر النقل ومجالات عمله، وآليات تطوير الحلول المستقبلية المرتبطة بالنقل والتنقل الذكي، بما يعزز مشاركتهما في مناقشة الحلول المستقبلية، ودعم ثقافة الابتكار والبحث العلمي، وتحويل الأفكار إلى مبادرات تطويرية مستقبلية تدعم مسيرة التنمية والابتكار في الإمارة.