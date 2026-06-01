"الأولمبياد الخاص" يعلن جاهزيته لانطلاق النسخة الثانية من "الألعاب الإماراتية"

أبوظبي في الأول من يونيو /وام/ أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي، استكمال استعداداته لانطلاق النسخة الثانية من "الألعاب الإماراتية 2026"، التي تقام من 6 إلى 10 يونيو الجاري في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب من الجنسين من أصحاب الهمم، إلى جانب وفود دولية.

وتشهد النسخة الثانية إطلاق هوية بصرية جديدة للألعاب، تتضمن شعاراً مستوحى من ألوان علم دولة الإمارات، في انعكاس للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، وترسيخاً للطابع الوطني للألعاب.

وتنطلق فعاليات النسخة الثانية بمسابقات الجمباز الفني والإيقاعي التي تستضيفها دبي في "ويلفيت – سيركل مول" يوم 3 يونيو، فيما تبدأ الوفود الدولية بالوصول إلى أبوظبي يوم 5 يونيو، حيث تشارك في فعاليات المدينة المستضيفة.

وفي يوم 6 يونيو، فتعقد سلسلة من الاجتماعات الفنية للرياضات المختلفة، تشمل كرة السلة، والبوتشي، والريشة الطائرة، وكرة القدم، والبولينج، والرياضات الإلكترونية، بالتزامن مع الاجتماعات التحضيرية والتدريبات الخاصة ببرنامج الكشف الصحي.

وتبدأ المنافسات الرسمية يوم 7 يونيو من خلال جلسات صباحية ومسائية، ضمن مرحلة التقسيم في جميع الرياضات، بينما يقام حفل الافتتاح الرسمي للألعاب مساء اليوم نفسه في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك". كما يشهد تنظيم حفل تكريم أسر اللاعبين، تقديراً لدور الأسر في دعم اللاعبين خلال رحلتهم الرياضية والإنسانية.

كما تشهد الألعاب برنامج الكشف الصحي المصاحب، الذي ينطلق في "أدنيك" اعتباراً من 6 يونيو ويستمر على مدار ثلاثة أيام.

وتتواصل المنافسات والفعاليات يوم 8 يونيو، كما سيتم في اليوم نفسه تنظيم برنامج اللياقة البدنية "فيت فايف" للاعبين واللاعبات من ذوي القدرات البدنية المحدودة، وذلك بالتعاون مع "أكتيف أبوظبي"، حيث سيتم تقديم ورش تدريبية لأكثر من 250 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم على مدار اليوم.

وفي 8 يونيو أيضاً، سيتم تكريم الجهات الداعمة وتوقيع عدد من اتفاقيات ومذكرات التعاون من خلال منصة الشركاء بالألعاب.

وقال سعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: "نتوقع أن تمثل الألعاب الإماراتية 2026 محطة مهمة في مسيرة تطوير رياضة أصحاب الهمم في الدولة، بما تشهده من توسع في عدد اللاعبين، وتنوع الرياضات والمبادرات المصاحبة، إلى جانب النمو المتواصل في الشراكات المجتمعية والمؤسسية الداعمة".

وأضاف: "نحرص في الأولمبياد الخاص الإماراتي على أن تكون النسخة الثانية من الألعاب مناسبة وطنية رائدة تعزز الدمج، وتدعم جودة حياة اللاعبين، وتفتح أمامهم مسارات جديدة للنجاح، بما يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تمكين أصحاب الهمم وترسيخ مشاركتهم الفاعلة في المجتمع".

وسيشهد يوم 9 يونيو تنظيم فعالية برنامج التدريب على الأنشطة الحركية، الذي سيقدم للمرة الأولى ضمن مسابقات الألعاب الإماراتية بشكل رسمي، إلى جانب مسابقة البوتشي الخاصة بمنتسبي مراكز أصحاب الهمم الحكومية التابعة لوزارة الأسرة، بهدف دمج وتعزيز مشاركة جميع أصحاب الهمم من مختلف إمارات الدولة في هذا الحدث الوطني الأكبر لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية.

كما تقام عدد من جلسات "المجلس" الحوارية والأنشطة المجتمعية المصاحبة، التي تجمع اللاعبين والأسر والشركاء والمشاركين، وتناقش موضوعات مرتبطة بالدمج والرياضة والصحة وتمكين أصحاب الهمم. كما يسلط "المجلس" الضوء على دور الشباب في قيادة حركة الدمج وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية.