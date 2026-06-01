"كهرباء ومياه دبي" تبحث مع الاتحاد للقطارات دعم النقل المستدام والبنية التحتية الذكية

دبي في الأول من يونيو/ وام/ بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي مع الاتحاد للقطارات دعم النقل المستدام والبنية التحتية الذكية وذلك خلال

لقاء معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة مع وفد الاتحاد برئاسة محمد عبدالله الشحي، رئيس قطاع المشاريع، وأحمد لوتاه، المدير التنفيذي للشؤون التجارية . واستعرض الجانبان مجالات التعاون التي تتماشى مع رؤية دولة الإمارات لبنية تحتية متكاملة عالمية المستوى وأكدا حرصهما على العمل المشترك لوضع معيار عالمي للبنية التحتية منخفضة الكربون، وتسريع تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني، وترسيخ نموذج رائد للتنمية الوطنية المستدامة على المستوى العالمي.

وأكد الطاير، على أهمية شبكة السكك الحديدية بوصفها عاملاً تمكينياً محورياً لدعم طموحات الدولة التنموية طويلة الأمد.

كما سلّط الضوء على خبرة هيئة كهرباء ومياه دبي الواسعة في مجالات الطاقة والتقنيات الذكية، مؤكداً دورها المحوري في تعزيز مكانة "الاتحاد للقطارات"، كركيزة أساسية للخدمات اللوجستية والنقل في الدولة. وأشار معاليه إلى ريادة الهيئة في مجالات الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، والشبكات الذكية، والبنية التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُكمّل الدور الاستراتيجي لـ"الاتحاد للقطارات"، ما يفتح آفاقاً واعدة للتكامل بين القطاعات، بدءاً من تزويد شبكات السكك الحديدية بالطاقة النظيفة، وصولاً إلى تطوير ممرات نقل ومرافق ذكية ومستدامة تُشكّل نموذجاً رائداً للتنمية الوطنية منخفضة الكربون.