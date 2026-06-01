تراجع الواردات الأوروبية من الحديد 11% منذ 2020

بروكسل في الأول من يونيو/وام/ خفض الاتحاد الأوروبي واردات خام الحديد من خارج التكتل بنسبة 11.3% بين عامي 2020 و2025، لتتراجع من 77.9 مليون طن إلى نحو 69 مليون طن، رغم استمرار الاعتماد الهيكلي على الإمدادات الخارجية. وأظهرت بيانات نشرت اليوم، أن

الواردات سجلت ذروتها في عام 2021 عند 93.6 مليون طن، مدفوعة بتعافي الطلب في قطاع الصلب بعد جائحة 2020، قبل أن تدخل السوق في مرحلة تصحيح مع تراجع متواصل خلال الأعوام التالية، وصولًا إلى انخفاض جديد بنسبة 7.8% في 2025.

وتُظهر البيانات أن خام الحديد غير المتكتل استحوذ على الحصة الأكبر من الواردات بنسبة تقارب 74% في 2025، بينما شكلت المواد المتكتلة مثل الكريات نحو 26%، وسط تقلبات ملحوظة في هذا النوع الأخير مقارنة بالتراجع التدريجي في الخام غير المعالج.

في المقابل، تراجعت صادرات الاتحاد الأوروبي من المواد الخام إلى الدول الثالثة من 16.7 مليون طن في 2020 إلى 10.5 مليون طن في 2025، رغم تعافٍ جزئي في العام الأخير.

كما بقي الاستهلاك الظاهري للمواد الخام داخل الاتحاد متقلبًا، حيث انخفض إلى 86.3 مليون طن في 2025، أي أقل بنسبة 4.4% مقارنة بعام 2020، بعد موجة ارتفاع قوية في 2021 أعقبها تراجع مستمر.

وعلى صعيد الموردين، تصدرت كندا قائمة المصدّرين إلى الاتحاد الأوروبي بحصة بلغت 34.9% في 2025، تلتها البرازيل وأوكرانيا وجنوب أفريقيا، مع ارتفاع الحصة الإجمالية لهؤلاء الموردين الأربعة إلى أكثر من 81%.

ورغم تراجع الواردات، لا يزال إنتاج خام الحديد داخل الاتحاد محدودًا ومتركزًا بشكل شبه كامل في السويد، التي تقودها شركة "إل كيه إيه بي" (LKAB)، فيما تبقى مساهمات دول أخرى مثل النمسا وألمانيا وإسبانيا محدودة.

وتشير المعطيات إلى أن السوق الأوروبية ستظل في المدى القريب معتمدة على الواردات الخارجية، في ظل عدم قدرة الإنتاج المحلي على تلبية الطلب، بينما لا تزال واردات الحديد المختزل المباشر (DRI) عند مستويات منخفضة لا تؤثر بشكل كبير على هيكل السوق.

