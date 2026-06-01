مقاصب بلدية دبي تستقبل نحو19 ألف أضحية خلال عيد الأضحى

دبي في الأول من يونيو /وام/استقبلت مقاصب بلدية دبي الأربعة؛ القصيص والقوز والليسيلي وحتّا 18 ألفا و375 أضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

وكانت بلدية دبي قد نفذت خطة شاملة في جميع المقاصب مع توسعة بعض المواقع لرفع الطاقة الاستيعابية من 550 أضحية في الساعة إلى ألف أضحية .

وقدمت المقاصب خدماتها تحت إشراف حوالي 45 متخصصا من الكادر الطبي والبيطري المؤهل لتوفير أعلى مستويات الحماية والسلامة الصحية إلى جانب 30 مشرفا وأكثر من 205 قصابين و165 عاملا .

وقال الدكتور سلطان الطاهر مدير إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي، إن البلدية وضعت مقاصبها على أتم الاستعداد لتوفير تجربة متكاملة سلسة وآمنة تحقق رضا المتعاملين .