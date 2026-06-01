"التنمية الاقتصادية برأس الخيمة" تطلق "صحتك أمانة"

رأس الخيمة في الأول من يونيو / وام / أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، مبادرة "صحتك أمانة"، استهدفت موظفيها ومتعامليها، وذلك في إطار حرصها على تعزيز جودة الحياة ونشر الوعي الصحي في بيئة العمل والمجتمع.

وشهدت المبادرة مشاركة 12 مركزاً وجهة متخصصة في مجالات الطب والأدوية والرعاية الصحية، حيث قدمت باقة متكاملة من الفحوصات والخدمات الطبية المجانية لأكثر من 166 موظفاً ومتعاملاً، حيث شهدت الفعاليات إقبالاً على الفحوصات والخدمات الصحية المقدمة.

وأكد سامي الرباح مدير مكتب الاتصال المؤسسي في الدائرة، أن المبادرة تأتي ضمن التزام الدائرة بدعم صحة وسلامة موظفيها ومتعامليها، مشيراً إلى أن الاستثمار في صحة الإنسان يعد ركيزة أساسية لتحقيق الإنتاجية والاستدامة المؤسسية.

وأضاف نسعى من خلال المبادرة إلى ترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر، وتوفير خدمات صحية ميسرة تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة بشكل عام.