النسخة الأولى من الباراكاراتيه تدعم مشاركات أصحاب الهمم

الشارقة في الأول من يونيو/ وام/ أكد اتحاد الإمارات للكاراتيه، أن إقامة النسخة الأولى من بطولة "الباراكاراتيه" لأصحاب الهمم خطوة مهمة في مسيرة دعم رياضة أصحاب الهمم، وتعزيز حضورهم في المنافسات الرسمية، لتحقيق مبدأ شمولية الدمج، وإبراز قدراتهم الرياضية.

وقالت مريم الشامسي عضو مجلس إدارة الاتحاد - إن البطولة التي أقيمت بصالة نادي الشارقة الرياضي فرع الحزانة بمشاركة 42 لاعباً ولاعبة- حققت نجاحا كبيرا منوهة أن رياضة "الباراكاراتيه" تحظى باهتمام واسع قاريا ودوليا، في ظل حرص الاتحاد على مواكبته من خلال تنظيم البطولات المحلية، وإعداد وتأهيل الكوادر، لدعم هذه الفئة المهمة من الرياضيين، مشيدة بالحضور المميز للكوادر التحكيمية النسائية، وتطور دور المرأة الإماراتية، سواء على مستوى المنافسات أو الجوانب التنظيمية والفنية والتحكيمية .