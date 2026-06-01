رئيس تيمور الشرقية يشهد وضع حجر الأساس لمشروع سكن الطالبات والمرافق الاجتماعية في ديلي

ديلي في الأول من يونيو/وام/ شهد فخامة الدكتور خوسيه مانويل راموس هورتا، رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، وسعادة عبد الله سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع "سكن الطالبات والمرافق الاجتماعية" في العاصمة ديلي، بحضور سعادة راشد سالم الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وأميرة العامري، رئيس قسم التعاون الإقليمي في الوكالة.

ويأتي المشروع في إطار التعاون التنموي بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، وضمن جهود وكالة الإمارات للمساعدات الدولية في دعم المشاريع التنموية ذات الأثر المستدام، لا سيما في مجالي التعليم والتنمية المجتمعية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتمكين الشباب وتعزيز فرص التعليم.

وأعرب فخامة الرئيس خوسيه مانويل راموس هورتا، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بالدعم المتواصل الذي توليه دولة الإمارات للمشروعات التنموية والإنسانية، ومن بينها مشروع سكن الطالبات والمرافق الاجتماعية في مدينة ديلي.

وأكد فخامته أن المشروع يعكس عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، ويجسد القيم الإنسانية المشتركة والرؤية التنموية التي يتبناها الجانبان في دعم قطاع التعليم، وتمكين الشباب، وتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة.

وقال فخامته: "يمثل هذا المشروع الحيوي رمزاً للصداقة الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية تيمور الشرقية، ونموذجاً للتعاون البنّاء الذي يخدم تطلعات الشعبين الصديقين نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً".

من جانبه، أعرب سعادة عبد الله سالم الظاهري عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس الدكتور خوسيه مانويل راموس هورتا على رعايته الكريمة وحضوره مراسم إطلاق هذا المشروع الهام، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس متانة العلاقات الثنائية والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون في المجالات التنموية والإنسانية.

وأشار سعادته إلى أن الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين أسهمت في فتح آفاق جديدة للشراكة والتعاون، وإطلاق مبادرات نوعية ومشروعات تنموية مستدامة تدعم الخطط الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توظيف الخبرات والإمكانات المتقدمة لدى الجانبين في قطاعات حيوية تشمل التعليم والصحة والبيئة.

وأضاف سعادته: "يهدف مشروع سكن الطالبات والمرافق الاجتماعية في ديلي، إلى توفير بيئة تعليمية واجتماعية متكاملة تسهم في إعداد كفاءات علمية مؤهلة وقيادات وطنية قادرة على الإسهام في بناء المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعكس القيم الإنسانية التي تتبناها دولة الإمارات وجمهورية تيمور الشرقية في خدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة".

واختُتمت مراسم وضع حجر الأساس بالتأكيد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بما يدعم جهود التنمية ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.