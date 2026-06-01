تجربة المواقف الذكية بالدفع التلقائي عبر "درب" في أبوظبي

أبوظبي في الأول من يونيو /وام/ أطلقت "كيو موبيليتي"، تجربة جديدة للمواقف الذكية في إمارة أبوظبي، تتيح الدفع التلقائي لرسوم المواقف عبر محفظة المستخدم في تطبيق "درب" .

وتعتمد الخدمة الجديدة على منظومة تقنية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرّف التلقائي على لوحات المركبات .

وأكدت "كيو موبيليتي" أهمية توفر رصيد كافٍ في محفظة "درب" الإلكترونية قبل استخدام الخدمة، لضمان الاستفادة من تجربة الدفع التلقائي بسلاسة وتجنب المخالفات.

وستتوفر الخدمة في مرحلتها الأولى ضمن عدد من المواقع الحيوية في إمارة أبوظبي، تشمل المواقف الطابقية وعدداً من المواقف الخاصة، على أن يتم التوسع تدريجياً لتشمل مواقع إضافية في مختلف أنحاء الإمارة خلال الفترة المقبلة.