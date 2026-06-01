اختتام "معرض عيد الأضحى 2026" بإكسبو الشارقة

الشارقة في الأول من يونيو / وام /اختتمت في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة السادسة من "معرض عيد الأضحى 2026"، مساء أمس، الذي نظمه المركز على مدار 11 يوماً وشهد مشاركة واسعة تجاوزت 100 علامة تجارية واستقطب آلاف الزوار.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن النجاح الذي حققه معرض عيد الأضحى والإقبال الجماهيري الواسع الذي شهده على مدار أيامه يؤكد على المكانة الرائدة التي يحتلها إكسبو الشارقة كنموذج للفعاليات التجارية الموسمية التي تخدم الزوار والعارضين و ترسخ مكانة إكسبو الشارقة كوجهة مثالية للتسوق والترفيه العائلي .