خورفكان بطلاً للنسخة السادسة من دوري رابطة المحترفين الإلكتروني

أبوظبي في الأول من يونيو/ وام/ أحرز اللاعب علي الدرمكي، ممثل نادي خورفكان لقب النسخة السادسة من دوري رابطة المحترفين الإماراتية الإلكتروني، والذي أقيم على مدار يومين في بيسكول بمنطقة القناة بأبوظبي، واختتم أمس.

وشهدت البطولة مشاركة لاعبين من مختلف أنحاء الدولة، تنافسوا في التصفيات المؤهلة للوصول إلى النهائيات، التي أقيمت بحضور جماهيري وتفاعل كبير من متابعي الألعاب الإلكترونية، إلى جانب متابعة واسعة عبر المنصات الرقمية والقنوات الرسمية للرابطة، ما يعكس الاهتمام بهذا القطاع الحيوي، ودوره المتنامي في استقطاب فئة الشباب وتعزيز ارتباطهم بالمحتوى الرياضي.

وتمكن الدرمكي، ممثل نادي خورفكان، من التتويج بلقب النسخة بعد أداء مميز ليحصد المركز الأول والجائزة المالية المخصصة للبطل، فيما جاء معاذ إبراهيم، ممثل نادي دبا، في المركز الثاني، بينما حل باسل حسين، ممثل نادي عجمان، في المركز الثالث، بعد منافسات قوية بين نخبة اللاعبين المتأهلين إلى المرحلة النهائية.

وخصصت رابطة المحترفين الإماراتية جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بواقع 25 ألف درهم لصاحب المركز الأول، و15 ألف درهم لصاحب المركز الثاني، و10 آلاف درهم لصاحب المركز الثالث.

وسيحصل بطل البطولة على فرصة حضور كأس العالم للرياضات الإلكترونية بصفته مشاهدًا، بما يمنحه فرصة الاطلاع على واحدة من أكبر الفعاليات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وحضر مراسم التتويج طارق الشبيبي ، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، الذي قام بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، مثمنًا المستويات التي قدمها المشاركون طوال منافسات البطولة، والروح التنافسية التي عكست التطور المتواصل للرياضات الإلكترونية في الدولة.