دبي للثقافة تنظم 33 ورشة عن شجرة الشعلة خلال يونيو تعزيزا للاستدامة

دبي في الأول من يونيو/وام/ تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" تعزيز حضور شجرة الشعلة في المشهد الثقافي والمجتمعي عبر مشروع "مدارس الحياة" وذلك انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بتكثيف زراعة الشجرة في الشوارع والمنازل والمساحات الترفيهية والحدائق العامة في الإمارة.

وتنظم الهيئة خلال شهر يونيو الجاري نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعلة المعروفة بأغصانها العريضة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية، والتي تزهر عادةً في شهر مايو من كل عام ضمن برامج أندية "مدارس الحياة" التي تدعم استراتيجية جودة الحياة في دبي وتسهم في تمكين أفراد المجتمع من اكتساب مهارات ثقافية وحياتية جديدة ضمن بيئة تعليمية وتفاعلية مبتكرة.

وتحتضن مكتبة الصفا للفنون والتصميم مجموعة من الأنشطة المتخصصة من أبرزها ورشة "ازرع شجرة الشعلة" بالتعاون مع بلدية دبي بهدف نشر الوعي بأهمية الاستدامة والعناية بالبيئة إلى جانب ورش في فن القهوة المقطرة وصناعة القصص المصورة والرسم بالأكريليك وصناعة الصابون اليدوي المستوحى من ألوان وروائح الصيف

فيما تستضيف مكتبة الراشدية ورشاً حول تصميم الألعاب بالفخار وصناعة المباخر والتطريز على الحقائب في حين تقدم مكتبة المنخول ورشة "فن لف الورق" المستلهمة من الطبيعة والزخارف الملونة

وفي إطار نادي الصحة والتغذية ينظم مركز الجليلة لثقافة الطفل ومكتبة حتا العامة ورشاً متخصصة تشمل "سلطات الصيف" و"تزيين الكب كيك" و"الفوالة الإماراتية" بهدف تعريف الأطفال بالعادات الغذائية والتراثية الإماراتية

وتتضمن الأجندة أيضاً أنشطة لغوية وموسيقية متنوعة من بينها ورشة "اللغة العربية في الطبيعة: المطبخ الصيفي" وورشة "كورال بالعربي: أهلاً بالصيف" بما يعزز مهارات التعبير الإبداعي والتواصل والعمل الجماعي لدى المشاركين ويؤكد دور مكتبات دبي العامة بوصفها منصات حيوية للتعلم وتبادل الخبرات .