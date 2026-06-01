" لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية" تستهدف إعداد أكثر من 15 لاعباً ولاعبة بنهاية العام

أبوظبي في الأول من يونيو/وام/ تعتزم "لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية " رعاية أكثر من 15 لاعباً ولاعبة بنهاية العام الجاري عبر إعدادهم ضمن خطط تأهيلية تتضمن برامج تدريبية ومعسكرات فنية للمشاركة في عدد من المحافل الدولية المقبلة، وصولاً إلى أولمبياد الشباب عامي 2030 و2034.

وقال سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة رئيس اللجنة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن اللجنة استطاعت خلال فترة وجيزة التوقيع مع العديد من اللاعبين الموهوبين، بالتعاون مع الاتحادات والأندية، من أجل تحقيق مستهدفاتها.

وأوضح أن الحملة "التي أُطلقت تحت شعار "من أيام الفريج وُلد الشغف، ومن الشغف يولد البطل"، وتهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والتأكيد على أن رحلة صناعة الأبطال تبدأ من الأحياء السكنية (الفريج)، حققت تفاعلاً ومتابعات لافتة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، تجاوزت ثلاثة ملايين مشاهدة.

ونوه إلى أن اللجنة تعمل على الوصول إلى كل لاعب ولاعبة ممن يمتلكون الموهبة، بهدف توفير مختلف أوجه الدعم لهم، لافتاً إلى أن هناك لاعبين تم التوقيع معهم من دون أن يكونوا مسجلين في اتحادات أو أندية، وهو ما يؤكد حرص اللجنة على دعم الجميع والوقوف إلى جانب كل من يمتلك القدرة على تحقيق الإنجازات.