"الجزيرة" الأعلى قيمة تسويقية بدوري أدنوك للمحترفين بـ43.33 مليون يورو

دبي في الأول من يونيو/وام/تصدر فريق الجزيرة ترتيب أندية دوري أدنوك للمحترفين بوصفه أعلى قيمة تسويقية بين جميع الأندية المشاركة، بقيمة إجمالية بلغت 43.33 مليون يورو مع ختام الموسم الكروي وبداية شهر يونيو الجاري.

كان الموسم الكروي قد انتهى بتتويج العين بلقب دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، فيما أحرز الوحدة لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الأرقام والإحصائيات الكروية، جاء شباب الأهلي في المركز الثاني بقيمة تسويقية 40.60 مليون يورو، متقدماً بفارق طفيف على الوصل الذي حل ثالثاً بقيمة 40.48 مليون يورو.

فيما احتل العين المركز الرابع بقيمة 33.43 مليون يورو وحل الوحدة في المركز الخامس بقيمة 31.58 مليون يورو، يليه الشارقة سادساً بقيمة 30.43 مليون يورو، ثم النصر في المركز السابع بقيمة 27.88 مليون يورو.

وفي النصف الثاني من الترتيب، حل كلباء ثامناً بقيمة 14.45 مليون يورو، وبني ياس تاسعاً بقيمة 13.49 مليون يورو، وعجمان عاشراً بقيمة 12.81 مليون يورو، والبطائح في المركز الحادي عشر بقيمة 12.40 مليون يورو، وخورفكان في المركز الثاني عشر بقيمة 12.23 مليون يورو.

وجاء الظفرة، في المركز الثالث عشر بقيمة تسويقية بلغت 7.13 مليون يورو، فيما حل دبا في المركز الرابع عشر والأخير بقيمة 6.51 مليون يورو.

وأظهرت البيانات أن القيمة التسويقية الإجمالية لأندية دوري أدنوك للمحترفين بلغت 326.71 مليون يورو، مقارنة بـ361.44 مليون يورو في منتصف مايو الماضي، بانخفاض إجمالي قدره 34.73 مليون يورو، ما يعادل نحو 9.6% من القيمة الإجمالية للأندية.