0.3% نموا متوقعا بالناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا خلال الربع الأول

روما في الأول من يونيو /وام/ رفع المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة إلى 0.3% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.2%.

كما رفع المعهد - وفق أحدث بيانات له - التقديرات بنمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في إيطاليا خلال الربع الأول بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 0.8%.. مشيرا إلى أن معدل النمو السنوي المتوقع لعام 2026 سيبلغ 0.6% بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن التقدير السابق، ما يعكس تحسنا طفيفا في آفاق الاقتصاد الإيطالي خلال العام الجاري.