رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على الكويت

القاهرة في الأول من يونيو/وام/أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدًا أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار دولة الكويت والمنطقة بأسرها.

وشدد "اليماحي" - في بيان أصدره اليوم - على تضامن البرلمان العربي الكامل ووقوفه التام إلى جانب دولة الكويت في مواجهة كل ما يمس أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدا دعمه كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها الوطني وصون مقدراتها والحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما شدد رئيس البرلمان العربي على أن أمن دولة الكويت جزء أصيل لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وأن أي اعتداء عليها يُعد اعتداءً على الأمن العربي الجماعي، مجددًا رفض البرلمان العربي القاطع لكافة أشكال العدوان والانتهاكات التي تستهدف سيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها.

وأشار اليماحي إلى أن تكرار هذه الاعتداءات الآثمة يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليميين، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهما القانونية والسياسية لوقف هذه الاعتداءات، بما يضمن احترام قواعد القانون الدولي والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.