مصر تدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت

القاهرة في الأول من يونيو/وام/ أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت دولة الكويت والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية - في بيان أصدرته مساء اليوم - رفضها الكامل لأي أعمال تمس سيادة الدول أو تهدد أمنها واستقرارها، بما يخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع دولة الكويت ودعمها كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.