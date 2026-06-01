مسرح الفجيرة يقدم عروضاً جديدة ويكرّم داعمي الحركة المسرحية

الفجيرة في الأول من يونيو/ وام/ قدم مسرح الفجيرة مجموعة جديدة من العروض المسرحية مما عزز حضوره في المشهدين الثقافي والفني وكرم عددا من الشخصيات والجهات الداعمة للحركة المسرحية، تقديراً لإسهاماتها في تعزيز حضور المسرح ودعم المبادرات الفنية الهادفة في الإمارة.

يأتي تنظيم هذه العروض في إطار حرص مسرح الفجيرة على تنشيط الحركة المسرحية، وتقديم أعمال فنية متنوعة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتسهم في ترسيخ مكانة المسرح بوصفه منصة للإبداع والتعبير، ووسيلة فاعلة لتعزيز الوعي الثقافي والفني، واكتشاف المواهب المسرحية الشابة وصقل قدراتها.

وشملت الفعاليات التي نظمها المسرح عروضا مسرحية جديدة، من بينها أعمال موجهة للأطفال والعائلات، بما يعكس اهتمامه بتوسيع قاعدة الجمهور، وتعزيز علاقة الأجيال الجديدة بالفنون المسرحية، من خلال محتوى يجمع بين الترفيه والقيم التربوية والرسائل المجتمعية الهادفة.

وأكد سلطان مليح نائب رئيس مجلس إدارة مسرح الفجيرة أن التكريم يمثل رسالة وفاء لكل من أسهم في دعم الحركة المسرحية، مشيرا إلى أن المسرح لا ينهض بجهود الفنانين وحدهم وإنما بتكامل أدوار المؤسسات والداعمين والجمهور الذين يشكلون جميعاً ركيزة أساسية لاستمرار العطاء الفني والثقافي.

ويعكس الحراك المسرحي المتواصل في الفجيرة المكانة المتنامية للإمارة على خريطة الفنون الأدائية، في ظل ما تشهده من فعاليات وبرامج ثقافية تسهم في دعم المسرح الإماراتي، وتعزيز حضوره محلياً وخليجياً، وترسيخ دوره في خدمة المجتمع وتنمية الذائقة الفنية.