نادي الإمارات يكرم أصحاب الإنجازات

رأس الخيمة في الأول من يونيو/وام/ نظم نادي الإمارات احتفالية خاصة كرم خلالها الأجهزة الإدارية والفنية والطبية التي أسهمت في تحقيق الإنجازات والبطولات خلال الموسم الرياضي الحالي وذلك بحضور محمود حسن الشمسي رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء.

جاءت هذه المبادرة تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الإدارية والفنية والطبية على مدار الموسم، ودورها المحوري في دعم الفرق الرياضية وتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق النجاحات والنتائج الإيجابية التي عكست المكانة المتميزة للنادي في مختلف المنافسات.

شهد الحفل تكريم أصحاب الإنجازات والبطولات من الأجهزة الإدارية والفنية والطبية، في أجواء سادتها مشاعر الفخر والاعتزاز بما تحقق من مكتسبات وإنجازات خلال الموسم، تأكيداً على نهج النادي في تعزيز ثقافة التميز وتحفيز الكفاءات على مواصلة العطاء.

وأكد محمود حسن الشمسي أن ما تحقق من نجاحات خلال الموسم هو ثمرة العمل الجماعي والتعاون بين جميع منتسبي النادي، مشيداً بالدور الكبير الذي قام به الأهالي وأولياء الأمور وتواجدهم اليومي في التدريبات والمباريات وهو ما كان له الأثر الكبير في تحقيق هذه الإنجازات.

وفي ختام الحفل، أعرب المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لإدارة النادي مؤكدين أن هذا التكريم يشكل حافزاً لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لخدمة النادي وتحقيق أهدافه المستقبلية.