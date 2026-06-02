زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب قبالة سواحل منطقة "كالابريا" الإيطالية

روما في 2 يونيو /وام/ ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل منطقة كالابريا الإيطالية في وقت مبكر من صباح اليوم، وشعر به السكان حتى مدينة نابولي ، وكان مركزه في البحر التيراني قبالة مدينة كوزنسا، على بعد نحو 240 كيلومترا جنوب شرق نابولي.

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين بأن الهزة كانت على عمق 250 كيلومترا، و شعر بها سكان منطقة كالابريا بأكملها، ووصل تأثيره إلى منطقة فيزوف القريبة من نابولي شمالا، وإلى منطقة بازيليكاتا شرقا، و لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية وأضرار مادية ، لكن عمليات التحقق والتقييم ما زالت جارية.

