الوقود يرفع أسعار المستهلكين بنسبة 3.1% في كوريا

سيؤول في 2 يونيو /وام/ ارتفعت أسعار المستهلكين في جمهورية كوريا بأكثر من 3% في مايو مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، وسط تقلبات أسعار الطاقة العالمية في أعقاب أحداث الشرق الأوسط.

ووفقًا لبيانات وزارة الإحصاء والبيانات، ارتفعت أسعار المستهلكين، وهي مؤشر رئيسي للتضخم، بنسبة 3.1% الشهر الماضي مقارنةً ببذات الشهر العام الماضي، مسجلةً بذلك أعلى معدل نمو لها في 26 شهرًا.

ويعزى الارتفاع الأخير إلى طفرة في أسعار المنتجات البترولية، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 23.1%، وقفزت أسعار الديزل بنسبة 33.3%.

