زيادة الرحلات عبر المجال الجوي السوري بنسبة 375%

دمشق في 2 يونيو /وام/ سجلت سوريا ما يقارب 12 ألف رحلة جوية عابرة في شهر مايو بعد أن غيرت شركات الطيران مساراتها في المنطقة لتجنب مجالات جوية تأثرت بأحداث المنطقة .
وزادت الرحلات الجوية العابرة للأجواء السورية في مايو بنحو 375 بالمائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وتُظهر إحصاءات الهيئة العامة للطيران المدني السوري أن 11801 رحلة جوية عبرت المجال الجوي السوري، أي أكثر من مثلي العدد المسجل في فبراير، والذي بلغ 4267 رحلة، وهو الشهر الأخير قبل أن تعطل آحداث الشرق الأوسط حركة الطيران في المنطقة.
-خلا-