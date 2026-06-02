زيادة الرحلات عبر المجال الجوي السوري بنسبة 375%

دمشق في 2 يونيو /وام/ سجلت سوريا ما يقارب 12 ألف رحلة جوية عابرة في شهر مايو بعد أن غيرت شركات الطيران مساراتها في المنطقة لتجنب مجالات جوية تأثرت بأحداث المنطقة .

وزادت الرحلات الجوية العابرة للأجواء السورية في مايو بنحو 375 بالمائة مقارنة مع الشهر نفسه ‌من العام ⁠الماضي.

وتُظهر إحصاءات الهيئة العامة للطيران المدني السوري أن 11801 رحلة جوية عبرت المجال ​الجوي السوري، أي أكثر من مثلي العدد المسجل في فبراير، والذي بلغ 4267 رحلة، وهو الشهر الأخير قبل أن تعطل آحداث الشرق الأوسط حركة الطيران في المنطقة.

