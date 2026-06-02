رئيسة وزراء الدنمارك تضمن ولاية ثالثة بعد اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي

كوبنهاغن في 2 يونيو/وام/ ضمنت مته فريدريكسن ولاية ثالثة كرئيسة لوزراء الدنمارك بعد التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي، وذلك بعد نحو عشرة أسابيع من الانتخابات البرلمانية.

وستقود فريدريكسن، زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، حكومة جديدة من يسار الوسط تتألف من أربعة أحزاب.

وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، أبلغت فريدريكسن الملك فريدريك العاشر عزمها تشكيل ائتلاف يضم حزبها الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الشعب الاشتراكي، وحزب "فينسترا" الليبرالي اليميني، وحزب "المعتدلين" الوسطي.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الدنماركي: "قام جلالة الملك بعد ذلك بدعوة رئيسة الوزراء القائمة بالأعمال مته فريدريكسن لتشكيل مثل هذه الحكومة".

ومن المقرر أن تعرض فريدريكسن أولويات الحكومة الجديدة اليوم، على أن يقدم الوزراء الجدد إلى الملك غداً الأربعاء.

-خلا-