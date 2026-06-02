ترامب يعدّل رسوم الصلب والألمنيوم والنحاس

واشنطن في 2 يونيو /وام/ وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يعدل الرسوم الجمركية على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد، ويخفض المرسوم الرسوم على بعض المعدات الزراعية من 25 إلى 15بالمئة.
وذكر البيت الأبيض في بيان أن المرسوم يخضع المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، لرسوم جمركية 15 بالمئة عند استيرادها من دول لديها اتفاقيات تجارة مؤهلة مع الولايات المتحدة.
وأوضح البيت الأبيض أن هذه التغييرات ستستمر حتى 31 ديسمبر 2027 لتحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل التي ستعيد بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة.
