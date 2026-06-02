ترامب يعدّل رسوم الصلب والألمنيوم والنحاس

واشنطن في 2 يونيو /وام/ وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يعدل ​الرسوم الجمركية على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد، ويخفض المرسوم الرسوم على بعض ‌المعدات ⁠الزراعية من 25 إلى ‌15بالمئة.

وذكر ⁠البيت الأبيض ​في ⁠بيان أن المرسوم ⁠يخضع المعدات الصناعية المتنقلة، ⁠مثل الجرافات والرافعات الشوكية، لرسوم جمركية ⁠15 ​بالمئة عند ⁠استيرادها من دول لديها اتفاقيات تجارة مؤهلة مع الولايات المتحدة.

وأوضح البيت الأبيض ​أن ‌هذه التغييرات ستستمر ​حتى 31 ديسمبر 2027 لتحفيز الاستثمارات ⁠قصيرة الأجل التي ستعيد بناء القاعدة الصناعية ​للولايات المتحدة.

