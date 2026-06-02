اعتماد تشكيل مجلس الشباب بدائرة القضاء في الشارقة

الشارقة في 2 يونيو / وام / اعتمدت دائرة القضاء بالشارقة، اليوم، تشكيل مجلس الشباب، والذي يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تمكين الكفاءات الشابة وتعزيز دورهم في دعم مسيرة التميز المؤسسي والابتكار الحكومي، بما يسهم في تطوير بيئة عمل محفزة تعزز المشاركة الفاعلة وترسخ ثقافة المسؤولية المؤسسية.

ويضم المجلس نخبة من الكفاءات الشابة، بهدف تعزيز مساهمة الشباب في تطوير منظومة العمل المؤسسي، واستثمار طاقاتهم وأفكارهم في دعم المبادرات التطويرية والمشاريع المستقبلية، بما يواكب توجهات الدائرة ويعزز كفاءة الأداء وجودة الخدمات.

ويتولى مجلس الشباب تمثيل دائرة القضاء في المبادرات والفعاليات والأنشطة الداخلية والخارجية ذات الصلة، إلى جانب الإسهام في نشر الثقافة القانونية، وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية، وبناء شراكات داعمة تسهم في تبادل الخبرات وتطوير القدرات الشبابية.

ويعمل المجلس على إعداد وتأهيل قيادات شابة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة المتغيرات المستقبلية، من خلال توفير منصة داعمة للإبداع والابتكار، وتمكين الشباب من المشاركة في طرح المبادرات والمقترحات التي تسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدائرة.

ويأتي اعتماد مجلس الشباب ضمن توجهات الدائرة الرامية إلى الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة، وتعزيز دورهم كشركاء في تطوير العمل المؤسسي وصناعة المستقبل، بما يدعم استدامة التميز ويرتقي بمنظومة العمل القضائي.