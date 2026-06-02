حلقة نقاشية في معرض وارسو للكتاب تؤكد أهمية الحوار الثقافي لمواجهة التحديات الرقمية

وارسو في 2 يونيو/ وام/ نظّم "تريندز جلوبال" بالتعاون مع مجلس شباب تريندز، حلقة نقاشية شبابية بعنوان "صناعة الغد.. أصوات شبابية وتأثير عالمي"، ضمن فعاليات معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، وذلك في القاعة الرئيسية لجناح تريندز، بمشاركة نخبة من الرواد والباحثين الشباب من بولندا و"تريندز".

وناقش المشاركون قضايا الذكاء الاصطناعي، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، والاستقطاب الرقمي، إلى جانب المتغيرات الدولية المتسارعة وانعكاساتها على الأجيال الشابة.

واتفق المشاركون حول أهمية التعامل الواعي مع التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، باعتبارهما من أكثر القضايا تأثيراً في حاضر الشباب ومستقبلهم.

وأكدوا أن الاستقطاب الرقمي بات من أبرز التحديات التي تواجه الشباب عالمياً، مشيرين إلى أن الاستخدام المسؤول لهذه المنصات وتجاوز الفقاعات المعلوماتية يمثلان مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً نقدياً ومهارات معرفية متقدمة.

كما أكدوا أن الاستفادة المثلى من الذكاء الاصطناعي تستوجب تأهيلاً معرفياً وأخلاقياً متكاملاً، يواكب التطورات المتسارعة ويضمن توظيفها بصورة مسؤولة.

وشددوا على أن الحوار بين الثقافات لم يعد ترفاً فكرياً، بل ضرورة إستراتيجية في عالم تتشابك فيه التحديات وتتقاطع المصالح، مشيرين إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تصحيح الصور النمطية وتعزيز الفهم المتبادل وبناء جسور التواصل بين الشعوب، خصوصاً بين الشباب.

وأجمع المشاركون على أهمية تجاوز النظرة التقليدية التي تحصر دور الشباب في أنهم قادة المستقبل، والتعامل معهم بوصفهم شركاء فاعلين في الحاضر، وقادرين على الإسهام في صياغة السياسات وصناعة الحلول للتحديات الراهنة، مستعرضين نماذج وتجارب عملية من مؤسسات بحثية وريادية ومجتمعية في البلدين.

وأعربوا عن تطلعهم إلى تحويل هذه اللقاءات من فعاليات موسمية إلى أطر تعاون مستدامة تجمع بين مراكز البحث والمؤسسات الشبابية من مختلف الدول.