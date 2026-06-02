"قضاء أبوظبي" تناقش آليات تطوير منظومة الخبرة والوساطة الخاصة

أبوظبي في 2 يونيو/ وام/ ​​ناقشت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء بدائرة القضاء في أبوظبي، سبل تعزيز كفاءة وجودة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، والآليات الداعمة لتطوير منظومة الوساطة الخاصة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وذلك بما يتوافق مع مستهدفاتها الإستراتيجية الرامية إلى تقديم خدمات مبتكرة تعزز تنافسية إمارة أبوظبي من خلال رفد منظومة العدالة بكفاءات تخصصية وحلول مرنة لفض النزاعات.

​​جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء - أبوظبي، حيث تركزت المناقشات حول تحديث جداول الكوادر المساندة والمعاونة، وضمان مواءمة تخصصاتهم مع متطلبات العمل القضائي، بهدف الارتقاء بمستوى التقارير الفنية، إلى جانب بحث أطر ترسيخ كفاءة المسارات التصالحية والودية المتاحة.

ووافقت اللجنة على طلبات تجديد القيد بجدول الخبراء المشتغلين لثلاثة خبراء، وأقرت تسجيل 26 وسيطاً جديداً في سجل الوسطاء الخاصين، فيما اطلعت على 14 طلباً مقدماً من الجهات المصرح لها والمتقدمين الجدد الراغبين في القيد بجدول الوسطاء، حيث جرى تقييمها ودراستها للتحقق من استيفائها للشروط والضوابط القانونية.