"شطرنح الشارقة" يطلق منافسات تحدي العقول

الشارقة في 2 يونيو/ وام/ انطلقت مساء أمس منافسات بطولة تحدي العقول للشطرنج لفئة المتحدين، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية مجلس الشارقة الرياضي وبمشاركة 10 لاعبين من 8 دول وتستمر منافساتها حتى 8 يونيو الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من اللاعبين بينهم أربعة يحملون لقب أستاذ دولي وستة يحملون لقب أستاذ اتحادي، ما يعزز المستوى الفني للمنافسات ويوفر فرصة مميزة للاحتكاك واكتساب الخبرات خاصة أن البطولة تقام بنظام الدوري الكامل الذي يلتقي خلاله جميع اللاعبين مع بعضهم البعض.

ويمثل النادي في البطولة اللاعبان سافين سفر الله خان وعبد الرحمن الطاهر ضمن برنامج إعداد لاعبي النادي للمعسكر الصيفي والاستحقاقات المقبلة.

حضر افتتاح البطولة على الطاولة الأولى فيصل الحمادي عضو مجلس إدارة النادي مدير أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، وسيف محمد الحمادي عضو مجلس الإدارة المدير المالي، ومأمون صالح الضروس المدير التنفيذي للنادي وعدد من الشخصيات.

وشهدت الجولة الأولى خمس مواجهات أسفرت عن فوز المصري أمير محب على عبدالرحمن الطاهر، فيما خسر سافين سفر الله خان أمام الأذربيجاني أسلانوف أوميد، وفاز الأذربيجاني حميدوف على شكابينكو بافيل الذي يلعب تحت علم الاتحاد الدولي للشطرنج، ونجح اليمني بشير القديمي في الفوز على الأميركي هاكوبيان إدوارد ، فيما كان التعادل الوحيد في الجولة الأولى بين الزامبي شارون رافائيل والفلبيني أوستن جاكوب.

وأكد فيصل الحمادي، أهمية البطولة في تطوير مستويات اللاعبين، موجهاً الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على دعمه المستمر ورعايته للبطولات والبرامج الرياضية التي تسهم في تعزيز مسيرة الأندية وتطوير المواهب.

وأضاف أن بطولة تحدي العقول تمثل محطة مهمة في برنامج إعداد لاعبينا حيث تتيح لهم فرصة الاحتكاك بلاعبين من مستويات وخبرات متنوعة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تطور أدائهم الفني والذهني ويعزز جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.

وأكد اهتمام النادي بملف رعاية الموهوبين حيث يسعى من خلال هذه البطولات إلى توفير بيئة تنافسية تساعد اللاعبين على اكتساب الخبرات وبناء الثقة بالنفس بما يسهم في إعداد جيل واعد قادر على تحقيق الإنجازات وتمثيل النادي والدولة بأفضل صورة في المحافل المختلفة، مؤكدا أن المشاركة الدولية والتنوع الكبير في جنسيات اللاعبين المشاركين يمنحان البطولة قيمة فنية مضافة ويشكلان فرصة مثالية للاعبي النادي للاستفادة من التجارب المتنوعة وتطوير مستوياتهم استعداداً للاستحقاقات القادمة.