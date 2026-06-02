شراكة بين "حرة دبي التجاري العالمي" و"دي إتش إل إكسبرس الإمارات" لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة

دبي في 2 يونيو/ وام/ أعلنت المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، عن إبرام شراكة إستراتيجية مع شركة دي إتش إل إكسبرس، المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية الدولية، في خطوة تعكس التزامها بتطوير منظومة أعمال متكاملة تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع والمنافسة على المستوى العالمي.

وتهدف الشراكة وفق بيان صحفي صادر اليوم، إلى تقديم دعم عملي وعالي التأثير للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن المنطقة الحرة، مع التركيز على تعزيز قدرات الشركات، ورفع مرونتها التشغيلية، وتمكين وصولها إلى الأسواق العالمية.

وإلى جانب تقديم أسعار تفضيلية للشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة، يرتكز جوهر هذا التعاون على برنامج GoTrade من دي إتش إل، وهو مبادرة عالمية تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال بناء القدرات ونقل المعرفة.

وسيوفر البرنامج تدريباً منظماً يدعم جاهزية الشركات للقيام بالتصدير، بما يمكّنها من اكتساب الأدوات والرؤى اللازمة للتعامل مع التجارة العابرة للحدود والتوسع على المستوى الدولي.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور عبدالله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي، ومحمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات، وذلك في مكتب دي إتش إل إكسبرس الإمارات في دبي.

وقال عبد الله البنا، إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي يُعد محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وركيزة رئيسية في أجندة دبي الاقتصادية، وتركز المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي على تمكين الشركات من التوسع عالمياً من خلال توفير البنية التحتية الملائمة، وشبكات التواصل، والخبرات اللازمة، ومن خلال الشراكة مع دي إتش إل إكسبرس، فإننا نوفر مورداً عملياً قيّماً إلى منظومتنا من خلال برنامج GoTrade، الذي يزود الشركات بالمهارات والقدرات العملية اللازمة في مجال التجارة الدولية ويمّكنها من تسريع خطط توسعها العالمية.

وأكد أن هذا التعاون يعكس التزامهم المستمر بتوفير منظومة أعمال تنافسية، حيث يمكن للشركات أن تنمو وتبتكر وتساهم في دعم الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لدبي.

وستتيح المنطقة الحرة الوصول إلى برنامج GoTrade للشركات العاملة ضمن نطاقها التنظيمي والتي تضم أكثر من 2,500 شركة من أكثر من 40 قطاعاً، تعمل ضمن أبرز المواقع التجارية في منطقة الأعمال المركزية بدبي.

ويوفر هذا التعاون ميزة عملية ومباشرة للشركات بحيث يمكنها من الحصول على تدريب مجاني يقدمه خبراء عبر شريك عالمي موثوق في قطاعي الخدمات اللوجستية والتجارة، دون أي متطلبات للانضمام.

وقال محمود حاج حسين، إن الوصول إلى التجارة الدولية لم يكن أكثر سهولة مما هو عليه اليوم، إلا أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تواجه تحديات وتعقيدات عند التوسع في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن دي إتش إل إكسبرس تساعد الشركات على الوصول إلى الفرص العالمية من خلال شبكتها الدولية الواسعة وخبراتها المتخصصة في التجارة العالمية.

وأضاف أن الشركة ومن خلال برنامج GoTrade، تعمل على تزويد رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة العملية في مجالات رئيسية تشمل الشحن الدولي، والجمارك، والتجارة الإلكترونية، والعمليات العابرة للحدود، بما يمكّنهم من بناء الثقة والقدرات اللازمة للمنافسة وتحقيق النمو على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن التعاون مع المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي يعكس التزاماً مشتركاً بتطوير منظومة أعمال تمكّن الشركات الطموحة من التوسع عبر الحدود.

ويقدم برنامج GoTrade منهجاً تدريبياً متكاملاً يتألف من 14 وحدة تفاعلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويوفر إرشادات مصممة خصيصاً لها في مجالات رئيسية تشمل، العمليات اللوجستية وأطر التجارة الدولية والتجارة الإلكترونية والإجراءات الجمركية وتجربة العملاء والتخطيط المالي.

ويرسخ إطار التعاون أساساً لتبادل المعرفة والتفاعل المستمر بين المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي ودي إتش إل، ما يتيح التطوير المستمر للمبادرات والبرامج الموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويعد التعاون مع دي إتش إل أحدث شراكة ضمن سلسلة من الشراكات التي تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة وتطوير منظومة المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي الرامية إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات القائمة ضمن المنطقة الحرة.

وتوفر المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مجموعة من المزايا التنافسية تشمل الملكية الأجنبية بنسبة 100% والإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي، مع أكثر من 1,200 نشاط تجاري مرخص.