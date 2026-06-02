"أبوظبي للجودة والمطابقة" يطلق منصة "موثوق" لإدارة المختبرات المفوضة في الإمارة

أبوظبي في 2 يونيو/ وام/ أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ،اليوم، منصة "موثوق"، المنصة الرقمية المركزية المتكاملة لإدارة المختبرات المفوضة والمعتمدة في إمارة أبوظبي، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة البنية التحتية للجودة وتعزيز موثوقية نتائج الفحوصات والاختبارات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً رائداً في مجالات الجودة والتحول الرقمي.

تأتي المبادرة في إطار جهود المجلس الرامية إلى ترسيخ ثقافة الجودة ونشر الوعي بأهمية إجراء الاختبارات لدى مختبر الفحص المركزي التابع له أو المختبرات المفوضة من قبله، بما يعزز الثقة بجودة وسلامة المنتجات والخدمات المتداولة في الأسواق، لاسيما في القطاعات الحيوية المرتبطة بالبناء والتشييد والصناعة والصحة والبيئة.

وتوفر منصة "موثوق" نظاماً رقمياً متكاملاً يعمل على أتمتة جميع العمليات المرتبطة بالمختبرات المفوضة من قبل المجلس، بدءاً من تقديم طلب التفويض وتجديده ومتابعة بيانات الاعتماد، مروراً بإدارة عمليات التدقيق وحالات عدم المطابقة، وصولاً إلى إجراءات الدفع والخدمات الإلكترونية ذات العلاقة، الأمر الذي يسهم في تسهيل رحلة المختبرات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وتسريع إنجاز المعاملات.

كما تضم المنصة دليلاً شاملاً للخدمات ولوحات معلومات تفاعلية للبيانات والإحصاءات، إضافة إلى أكثر من 10 خدمات رقمية متخصصة تدعم المختبرات في تحقيق الامتثال لأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتعزز مستويات الشفافية والتكامل وتبادل البيانات بين الجهات المعنية وأصحاب المصلحة.

وأكد سعادة المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، أن إطلاق منصة "موثوق" يمثل خطوة نوعية في تطوير منظومة الجودة بالإمارة، ويجسد التزام المجلس بدعم التحول الرقمي وتعزيز البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أن المنصة تسهم في رفع كفاءة قطاع المختبرات وتسهيل إجراءاته، وتعزيز موثوقية نتائج الفحوصات وثقة المستثمرين والشركاء في جودة أعمال قطاع البناء والتشييد والخدمات في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.

من جانبه قال سعادة المهندس بدر خميس الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات في المجلس في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/، إن منصة "موثوق" تمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي لقطاع الفحوصات المخبرية، إذ طوّرها المجلس لأتمتة نتائج الفحوصات وربط المختبرات والاستشاريين العاملين في إمارة أبوظبي بالجهات الحكومية المستفيدة من تلك التقارير، بما يعزز موثوقية البيانات ودقتها ويوفر مرجعاً رقمياً موثقاً يمكن الرجوع إليه مستقبلاً.

وأوضح أن المنصة تشكل مستودعاً رقمياً موحداً لحفظ وتوثيق نتائج الفحوصات الصادرة عن المختبرات العاملة في قطاعات التشييد والبناء والبيئة، بما يمكّن الجهات الحكومية من الوصول المباشر إلى البيانات والتقارير عبر منصة حكومية متكاملة تدار بالكامل من قبل المجلس، بدلاً من الاعتماد على الحصول على التقارير بصورة منفصلة من المختبرات، الأمر الذي يعزز كفاءة تبادل البيانات ويدعم موثوقية مخرجاتها.

وأشار إلى أن المنصة تسهم في إجراء التحليلات الفنية المتقدمة ودعم الإجراءات الاستباقية التي تواكب متطلبات التطوير المستمر في قطاعي البناء والتشييد، لافتاً إلى أن إطلاقها يمثل خطوة تأسيسية ضمن رؤية تطويرية أوسع تستهدف تعظيم الاستفادة من البيانات المخبرية وتحويلها إلى رافد معرفي داعم لصنع القرار ورسم الخطط المستقبلية.

وأضاف أن نطاق عمل المنصة يركز حالياً على نتائج فحوصات التشييد والبناء والبيئة، بما في ذلك فحوصات التربة ومياه البحر التي يشرف عليها المجلس، مؤكداً أن خطط التطوير المستقبلية تستهدف توسيع مجالات العمل لتشمل أنواعاً إضافية من الفحوصات وفق احتياجات الجهات الحكومية ومتطلبات المشاريع التنموية، بما يضمن مواكبة المتغيرات المتسارعة وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة بكفاءة ومرونة.

وأكد الشميلي أن المجلس يعمل على ربط منصة "موثوق" بتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة، للاستفادة من البيانات المتراكمة في دعم التخطيط المستقبلي ورفع كفاءة التحليل والاستشراف والتنبؤ بالاحتياجات والمتغيرات المرتبطة بقطاعات البناء والبيئة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي بات ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة التخطيط واستباق التحديات ودعم مسارات التطوير المستدام في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.



