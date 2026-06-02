"الموارد البشرية" برأس الخيمة تفوز بجائزة SAP عن نظام مواردنا

رأس الخيمة في 2 يونيو/ وام/ حصدت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة ممثلة بإدارة التحول الرقمي، جائزة SAP Excellence Award 2026 خلال مشاركتها في فعالية HR Connect 2026 في مدينة إكسبو دبي، وذلك تقديراً لجهودها المتميزة في تطوير نظام إدارة الموارد البشرية "مواردنا"، والابتكار في تقديم الخدمات الرقمية الذكية للموظفين.

وجاء هذا التكريم تتويجاً لمسيرة التطوير المستمر التي يشهدها نظام "مواردنا"، من خلال التوسع في إضافة وحدات وخدمات جديدة تُسهم في تعزيز كفاءة العمليات وتحسين تجربة المستخدم، بالاستفادة من الإمكانات المتقدمة التي يوفرها نظام SAP SuccessFactors.

وأشادت الجائزة بجهود الدائرة في توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل النظام، عبر تطوير وتشغيل أدوات وخدمات ذكية مبتكرة تدعم مختلف عمليات الموارد البشرية، بما يعكس توجه حكومة رأس الخيمة نحو تبني حلول مستقبلية قائمة على الابتكار والتحول الرقمي.

من جانبها أكدت سعادة سارة الزعابي مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، أن هذا الإنجاز يُجسد رؤية الدائرة في بناء منظومة موارد بشرية رقمية متطورة ترتكز على الابتكار والتقنيات المستقبلية، بما يعزز ريادة حكومة رأس الخيمة في تبني الحلول الذكية وتطوير الخدمات الحكومية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضافت أن الجائزة تمثل ثمرةً لجهود فرق العمل والتكامل المؤسسي في تطوير نظام "مواردنا"، بما يواكب متطلبات المستقبل ويُسهم في تقديم تجربة رقمية متقدمة ومرنة للموظفين.

من جانبها أوضحت آمنة بوالصفارد مدير إدارة التحول الرقمي أن تطوير نظام "مواردنا" يأتي ضمن إستراتيجية الدائرة الرامية إلى تسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة العمليات، مشيرةً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المبادرات الرقمية والخدمات الذكية الداعمة لمنظومة الموارد البشرية الحكومية.

وتُعد جائزة SAP Excellence Award من الجوائز المرموقة التي تُمنح للجهات والمؤسسات المتميزة في تطبيق حلول SAP وابتكار مبادرات رقمية ذات أثر ملموس في تطوير الأعمال والخدمات المؤسسية.