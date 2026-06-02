"ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ" يوعي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية

أبوظبي في 2 يونيو/ وام/ ينظم مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، أكبر مركز متخصص في بحوث الحياة البحرية وإنقاذها وإعادة تأهيلها وإطلاقها في مواطنها الطبيعية على مستوى المنطقة، وياس مارينا، فعالية ترفيهية وتعليمية يوم الجمعة المقبل احتفاءً باليوم العالمي للبيئة، بهدف تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية من خلال مجموعة من الأنشطة والتجارب التفاعلية المناسبة لجميع أفراد العائلة.

ويحظى الجمهور بفرصة التعرف على منظومة الإنقاذ المتقدمة التابعة للمركز، والتي تضم مركبة إنقاذ مجهزة، وشاحنة دعم، ودراجة مائية، إلى جانب لقاء خبراء المركز للاطلاع على الدور الحيوي الذي تؤديه هذه الوسائل في دعم عمليات إنقاذ الأحياء البحرية والاستجابة للحالات الطارئة في مختلف أنحاء الدولة.

وسيشارك طلاب من مختلف مدارس الدار في هذه الفعالية، حيث سيقدم خبراء المركز على مدار اليوم سلسلة من الجلسات التفاعلية والتثقيفية التي تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على الأحياء البحرية، وتعرف الضيوف على الدور الذي يمكنهم القيام به لدعم جهود إنقاذ الأحياء البحرية وحماية النظم البيئية البحرية.

وسيلتقي الجمهور مع شخصية بقرة البحر المحبوبة "سكينة" من "سي وورلد أبوظبي"، إلى جانب مجموعة متنوعة من الورش التفاعلية والأنشطة التطبيقية التي ستقام على مدار اليوم، لتوفر للضيوف تجربة ترفيهية وتعليمية تجمع بين المتعة والتعرّف إلى عالم الأحياء البحرية.

وستتواصل الفعاليات يوم 8 يونيو احتفاءً باليوم العالمي للمحيط ، من خلال مجموعة من الأنشطة والتجارب التفاعلية التي ستقام في "سي وورلد أبوظبي" ومركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، حيث سيتمكن الضيوف من استكشاف محطات تعليمية تفاعلية تسلط الضوء على النظم البيئية البحرية، بما في ذلك غابات القرم، ومروج الأعشاب البحرية، والشعاب المرجانية وغيرها، بهدف تعزيز الوعي بأهمية حماية التنوع البيولوجي البحري الغني الذي تزخر به المنطقة.