تشكيل مجلس شباب النيابة العامة بالشارقة

الشارقة في 2 يونيو/ وام/ أعلنت النيابة العامة لإمارة الشارقة عن تشكيل مجلس شباب النيابة العامة، في خطوة تعكس اهتمامها بتمكين الكفاءات الوطنية الشابة وتعزيز دورها في دعم مسيرة التطوير المؤسسي، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات ورؤيتها الراسخة في الاستثمار بالإنسان باعتباره الثروة الوطنية الحقيقية والمحرك الرئيس للتنمية المستدامة.

ويأتي تشكيل المجلس ضمن إطار مؤسسي يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في صناعة الأفكار والمبادرات التطويرية، وإيجاد منصة فاعلة لتبادل الرؤى والمقترحات النوعية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار والعمل التشاركي، ويدعم استدامة التطوير ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكدت النيابة العامة أن المجلس سيضطلع بدور محوري في تمثيل تطلعات الكوادر الشابة، وتعزيز قنوات التواصل بينها وبين القيادات المؤسسية، بما يتيح الاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم الإبداعية في تطوير بيئة العمل وتحسين الخدمات، وترسيخ قيم المسؤولية والريادة والتميز.

ويسهم المجلس في دعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للقيام بأدوار قيادية مستقبلية، بما يعزز جاهزية المؤسسة لمواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل، ويؤكد التزام النيابة العامة بتوفير بيئة عمل محفزة تستثمر في الطاقات الوطنية وتدعم الابتكار المؤسسي.

ويجسد تشكيل المجلس رؤية النيابة العامة لإمارة الشارقة في تمكين الشباب وإشراكهم كشركاء فاعلين في مسيرة التطوير، بما يسهم في تعزيز استدامة منظومة العدالة وترسيخ مكانة المؤسسة كبيئة عمل رائدة تدعم الإبداع والتميز المؤسسي.