فريق بحثي بجامعة الإمارات يطوّر بدائل بروتين خالية من المكونات الحيوانية باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد

العين في 2 يونيو /وام/نجح فريق بحثي من قسم علم الأغذية في كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة الإمارات في تطوير بدائل غنية بالبروتين للحوم، بما يوفّر للمستهلكين خيارات غذائية مغذية وأكثر استدامة، وذلك باستخدام تقنيات متقدمة تجمع بين المحاكاة الجزيئية والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتمكن الفريق من العمل على إنتاج بدائل غذائية خالية من المكونات الحيوانية، في خطوة تعكس التزام جامعة الإمارات بدعم الابتكار العلمي في مجالات الأمن الغذائي والاستدامة الصحية والبيئية.

وأوضح الدكتور ساجد مقصود، أستاذ الانظمة الغذائية المستدامة في جامعة الإمارات، أن هناك تحديات متزايدة مرتبطة بالمنتجات الحيوانية، مشيرًا إلى أن البروتينات النباتية تُعد خيارًا أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد وأقل ارتباطًا بمخاطر انتقال الأمراض بين الحيوان والإنسان.

وأضاف أن هذا التوجه يأتي في وقت يشهد فيه العالم اهتمامًا متناميًا ببدائل اللحوم وتشير التوقعات إلى أن حجم هذا السوق قد يصل إلى 49.5 مليار دولار بحلول عام 2036 ومع ذلك، لا يزال كثير من المنتجات المطروحة في الأسواق تواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في عدم قدرتها على محاكاة القوام الحقيقي للحوم، وهو ما يحدّ من إقبال بعض المستهلكين عليها.

ونوه إلى أن الفريق البحثي اعتمد في معالجة هذه الفجوة منهجية علمية تقوم على ما يُعرف بـ"النهج التصاعدي"، حيث درس الباحثون التفاعلات بين أنواع مختلفة من البروتينات النباتية على المستوى الجزيئي، بهدف تحديد التركيبات القادرة على إنتاج قوام قريب من اللحم الحقيقي، واستخدم تقنية "محاكاة الالتحام الجزيئي"، وهي تقنية تُستخدم عادة في اكتشاف الأدوية، وذلك لتحديد البروتينات الأكثر توافقًا وقدرة على تكوين البنية المطلوبة.. مشيرا إلى أن هذه التقنية أسهمت في التنبؤ بأنواع البروتينات التي تُظهر أداءً أفضل عند دمجها معًا.

وأكد الدكتور إبراهيم خليفة، الباحث في علوم الأغذية بجامعة الإمارات، أن الفريق نجح حتى الآن في تطوير بدائل للدجاج والأسماك والبيض، وأثبتت دراسة نُشرت في مجلة الغرويات المائية الغذائية، وبالتعاون مع جامعات دولية مرموقة، إمكانية طباعة بديل للأسماك باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد بالاعتماد على بروتينات الصويا واللوبياء الشعاعية والبطاطس لمحاكاة قوام السمك بصورة دقيقة.

وأضاف أن "من أبرز مزايا هذا النهج البحثي أنه لا يقتصر على إنتاج بديل غذائي مشابه في الشكل والقوام فحسب، بل يتيح أيضًا تعزيز القيمة الغذائية للمنتج النهائي"، كما يحتوي السمك الطبيعي على نسبة منخفضة جدًا من الألياف، في حين يمكن للفريق البحثي إدراج الألياف ضمن تركيبة بديل السمك، بما يجعله أكثر فائدة من الناحية الغذائية والصحية.. وهنا تكمن النقطة الجوهرية للبحث حيث أن الهدف ليس فقط تقليد الغذاء التقليدي، بل تحسينه أيضًا من خلال التدعيم الانتقائي.

وقال إن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد توفرمزايا متعددة في هذا المجال، إذ تتيح إنتاج مواد غذائية غنية بالبروتين بأشكال متنوعة ودقيقة وقد يكون لهذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة للأطفال، حيث يمكن طباعة الأغذية بأشكال محببة تشجعهم على تناولها، كما تسهم هذه التقنية في تقليل الفاقد بدرجة كبيرة مقارنة بعمليات التصنيع التقليدية.

وأوضح أنه يمكن تصميم المنتج وتعديل أبعاده وحجمه ثم طباعته وتحويله من الحالة السائلة إلى الصلبة، لافتًا إلى أن الطباعة ثلاثية الأبعاد تقلّل الهدر بنسبة تصل إلى 95%.

وأكد الدكتور مقصود أن باحثي جامعة الإمارات أقاموا تعاونًا علميًا واسعًا مع مؤسسات أكاديمية دولية مرموقة تتمتع بخبرة راسخة في مجال أبحاث البروتينات البديلة يقوم على تكامل الخبرات والمعارف، بما يدعم تطوير هذا المجال البحثي المتخصص ويمنح المشاريع العلمية في جامعة الإمارات بعدًا دوليًا واضحًا.

ويتطلع الفريق البحثي إلى توسيع نطاق استخدام تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في الدراسات المستقبلية، بما يسمح بفحص عدد أكبر من البروتينات المحتملة وزيادة التركيبات الممكنة بينها، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تطوير أنواع جديدة ومتنوعة من بدائل اللحوم، أما الخطوة التالية في المشروع، فتتمثل في اختبار ما بعد الطباعة ودراسة انطباعات المستهلكين.

وأوضح الدكتور مقصود في هذا الصدد أن المرحلة المقبلة تشمل البحث عن مزيد من التركيبات المناسبة، إلى جانب العمل على استقرار المنتجات وتحسين مذاقها وقياس مدى تقبّل المستهلكين لها.

وبهذا البحث، تواصل جامعة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ دورها بوصفها مؤسسة أكاديمية وبحثية مرموقة، تسهم في تطوير حلول مبتكرة لمستقبل الغذاء، وتدعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والابتكار وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز جودة الحياة.