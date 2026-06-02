النمسا تعرب عن قلقها ازاء توسع الهجوم الإسرائيلي في لبنان

فيينا في 2 يونيو /وام/ أعربت وزيرة الخارجية النمساوية، بيآتا ماينل رايزنجر، عن قلقها إزاء توسع الهجوم الإسرائيلي في لبنان، وأدانت بشدة الإعلان عن تنفيذ هجمات على بيروت.

وقالت ماينل رايزنجر، في تصريح لها : "ندين بشدة الإعلان عن الهجمات على بيروت"، وأوضحت أن مثل هذه الهجمات، "تمثل خرقاً جسيماً لوقف إطلاق النار وتصعيداً جديداً".

وأكدت في الوقت نفسه وجوب وضع حد للهجمات على إسرائيل ونزع سلاح حزب الله، وقالت إنه "من الواضح تمامًا أن حزب الله هو العقبة الأكبر أمام السلام والاستقرار في لبنان"، وأشادت بقرار الحكومة اللبنانية وأضافت : "من الجيد أن الحكومة اللبنانية قد نأت بنفسها مؤخرًا بشكلٍ قاطع عن هذه المنظمة الإرهابية".

واعتبرت أن إجراء محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل يمثل الخيار الأمثل وتوجهت بالشكر إلى الولايات المتحدة على وساطتها.

وجددت وزيرة الخارجية النمساوية دعم بلادها للقوات المسلحة اللبنانية دبلوماسيًا بالتعاون مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي من خلال إعادة تخصيص وزيادة المساعدات الإنسانية.

وقالت إن حماية الشعب اللبناني تُمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا"، مشيرة إلى مساهمة الجنود النمساويين ضمن قوات حفظ السلام الأممية "يونيفيل"، في تحقيق الاستقرار والأمن.