"الرعاية الأسرية" تطلق بودكاست "وتين" لمناقشة قضايا الأسرة وتعزيز جودة حياتها

أبوظبي في 2 يونيو/وام/ أعلنت هيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي إطلاق بودكاست "وتين"، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي ودعم استقرار الأسرة وتماسكها، من خلال تقديم محتوى توعوي مبسّط يتناول قضايا الأسرة والمجتمع، وذلك تماشياً مع مستهدفات "عام الأسرة".

يهدف البودكاست إلى تسليط الضوء على القضايا الأسرية المعاصرة، وتقديم إرشادات عملية ونقاشات متخصصة يشارك فيها خبراء ومختصون، بما يسهم في تمكين الأفراد والأسر من التعامل مع التحديات المختلفة بثقة ووعي، وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.

وتناولت الحلقة الأولى من البودكاست، التي حملت عنوان "لست وحدك: متى نطلب الدعم وكيف نصل إليه؟"، موضوع رفع الوعي بمؤشرات الحاجة إلى الدعم الأسري والنفسي والاجتماعي، وتمكين الأسر من الحصول على المساعدة بعيداً عن الوصمة، وتشجيعها على طلب الدعم عند الحاجة، ضمن بيئة تحفظ الخصوصية وتعزّز الكرامة الإنسانية.

استضافت الحلقة الدكتورة فاطمة المنصوري، استشاري الطب النفسي، فيما قدّمها الإعلامي خالد الرميثي وناقشت سبل الوصول إلى خدمات الدعم، وأهمية التدخل المبكر في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.

ويمكن متابعة الحلقة الأولى من بودكاست "وتين" عبر منصة يوتيوب: https://youtu.be/UD_sfavrU5I

ويعكس إطلاق بودكاست "وتين" التزام هيئة الرعاية الأسرية بدورها في ترسيخ منظومة داعمة ووقائية، وتعزيز الوعي المجتمعي، بما ينسجم مع رؤيتها الرامية إلى بناء أسر أكثر استقراراً وتماسكاً.