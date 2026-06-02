"الشارقة للفنون" تطلق السلسلة الصوتية "تواريخ ممتدة" لتوثيق تاريخ الفنون البصرية في الإمارات

الشارقة في 2 يونيو / وام / أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون، السلسلة الصوتية القصيرة "تواريخ ممتدة"، المكونة من ست حلقات تسلط الضوء على الحكايات غير المروية لتاريخ الفنون البصرية في الشارقة ودولة الإمارات عموماً، متتبعة مسيرتها منذ ستينيات القرن الماضي وحتى أوائل التسعينيات قبيل انطلاق بينالي الشارقة عام 1993.

وتدمج السلسلة بين التاريخ الشفاهي والمواد الأرشيفية والتحليل الأكاديمي للبحث في نشأة المشهد التشكيلي الإماراتي، وارتباطه الوثيق بالحركات الثقافية والسياسية في منطقة الخليج والعالم، كما تقدم قراءة معمقة لمفهوم الحداثة في المنطقة خلال مرحلة غنية بالتجريب الفني والتبادل المعرفي، مما أسهم في تحويل الدولة إلى مركز فني بارز يستقطب الطاقات العالمية.

وتستعرض الحلقات الست، المتاحة للجمهور عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة ومنصات البودكاست المختلفة، مسار الفن المحلي من خلال مقابلات حصرية مع رواد ومؤسسين ونقاد؛ إذ تبدأ بمناقشة المحاور الرئيسة، ثم ترصد تدفق الكوادر والتقنيات في الستينيات، وتجارب الفنانين المبتعثين للخارج في السبعينيات، وصولاً إلى ازدهار المشهد الفني وظهور الممارسات التجريبية والمبادرات المستقلة في الثمانينيات، لتختتم أعمالها بحوار شامل حول التحول من النزعة الدولية العابرة للحدود إلى العولمة الفنية.