اللجنة المنظمة لبطولة العالم للزوارق السريعة "فورمولا 1" تشيد بتتويج فريق الشارقة بلقب جائزة سردينيا

كالياري في 2 يونيو/وام/ أشادت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للزوارق السريعة "فورمولا 1" بالأداء المميز لفريق الشارقة وتتويجه بلقب جائزة سردينيا الكبرى، الجولة الافتتاحية من بطولة العالم التي أقيمت في مدينة كالياري الإيطالية، ووصفت السباق بأنه من أكثر الجولات إثارة وتحدياً في السنوات الأخيرة.

وفرض فريق الشارقة سيطرته على مجريات السباق، محققاً المركزين الأول والثاني عبر الإستوني ستيفان آراند قائد الزورق "الشارقة 18"، وزميله جرانت تراسك على متن الزورق "الشارقة 19"، ليمنحا الفريق انطلاقة مثالية في الموسم الجديد.

وأشارت اللجنة المنظمة في موقعها الرسمي اليوم إلى أن السباق شهد أحداثاً مثيرة، بعدما تعرض خمسة سائقين لحوادث انقلاب هوائي "باريل رول"، في ظل الظروف البحرية الصعبة والرياح القوية التي صاحبت عودة البطولة إلى مدينة كالياري للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.

وأوضحت أن هذه الظروف، إلى جانب المنافسة القوية بين السائقين، تسببت في خروج عدد من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، وفي مقدمتهم الكندي راستي وايت والأمريكي شون تورينتي، ما مهد الطريق أمام آراند لاعتلاء الصدارة وتحقيق الفوز.

وأكدت اللجنة أن آراند نجح في استثمار مجريات السباق بصورة مثالية، بعدما فرض إيقاعه على المنافسات رغم فترات التوقف المتكررة، وحافظ على تقدمه حتى خط النهاية، ليحقق ثاني انتصار متتال له بعد فوزه بالجولة الختامية من موسم 2025 في الشارقة.

وشهد الصراع على المراكز المتقدمة منافسة قوية، حيث انتزع تراسك المركز الثاني ليكمل ثنائية فريق الشارقة، فيما جاء البولندي بارتوش مارشاليك في المركز الثالث.

ولم ينجح سوى 11 سائقاً من بين 18 في الوصول إلى خط النهاية، بعد انسحاب 7 متسابقين بسبب الحوادث والأعطال الفنية، ما عكس صعوبة مسار كالياري وأكد مكانته كأحد أكثر سباقات البطولة تحدياً وإثارة في عودته إلى روزنامة بطولة العالم.