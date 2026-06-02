"موانئ أبوظبي" تستحوذ على "سي إل آي" مشغل محطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل بـ3.1 مليار درهم

أبوظبي في 2 يونيو/وام/ أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي، استحواذها في صفقة بلغت قيمتها 3.1 مليار درهم على شركة كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا "سي إل آي"، المشغل المستقل لمحطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل، لتسجل بذلك دخولها الرسمي إلى أسواق أمريكا الجنوبية عبر صفقة توسع استراتيجية.

يقع مقر شركة "سي إل آي" في مدينة ساو باولو البرازيلية، وتدير من خلاله اثنتين من أهم محطات تصدير البضائع الزراعية السائبة في البرازيل بموجب عقدي امتياز طويلي الأجل، وهما محطة "سي إل آي سول" في ميناء سانتوس، الرائدة في تصدير السكر والبوابة الرئيسية لتصدير الذرة وفول الصويا؛ ومحطة "سي إل آي نورتي"، البوابة الحيوية لتصدير الحبوب في ميناء إيتاكي ضمن "قوس الشمال" البرازيلي، المنطقة الجغرافية الاستراتيجية المُطلة على حوض الأمازون، والتي تعد مركزاً لوجستياً حيوياً وممراً واعداً للصادرات الزراعية.

وفي عام 2025، سجلت الموانئ والمحطات في شمال البرازيل أسرع معدلات النمو في البلاد، وتضطلع المحطتان بدور رئيسي في ربط الأسواق العالمية بمناطق الإنتاج في البرازيل التي تعد أكبر الدول المصدرة للسكر، وأحد أكبر مصدّري الحبوب في العالم.

ووافقت مجموعة موانئ أبوظبي على الاستحواذ على شركة "سي إل آي" من مالكَيها "ماكواري لإدارة الأصول" وشركة "آي جي 4 كابيتال".

وتمتلك "سي إل آي" نسبة 100% من "سي إل آي نورتي" التي تشغّل محطة في ميناء إيتاكي، وحصة 80% في "سي إل آي سول" التي تشغّل محطة في ميناء سانتوس.

وبلغت القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ 3.1 مليار درهم "ما يعادل 835 مليون دولار"، ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من العام الجاري وذلك رهناً باستيفاء الشروط المعتادة لإغلاق الصفقات، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية وموافقات الهيئات المعنية بمكافحة الاحتكار.. فيما تم الاتفاق على مواصلة فريق الإدارة العليا لشركة "سي إل آي" أداء مهام إدارة الشركة.

يمثل الاستحواذ على شركة "سي إل آي" نقلة نوعية في مسيرة مجموعة موانئ أبوظبي تضعها في مصاف أبرز المشغلين المستقلين لمحطات البضائع الزراعية السائبة في أمريكا الجنوبية، مما يتيح لها وصولاً استراتيجياً إلى مجموعة واسعة من الفرص الجديدة تستفيد منها قطاعات أعمالها، لاسيما القطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع الرقمي.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن استحواذنا على شركة ’سي إل آي‘ ودخولنا بشكل رسمي إلى أسواق أمريكا اللاتينية يمثل علامة فارقة في مسيرة نمو المجموعة، تتماشى مع توجهها الاستراتيجي الرامي إلى توسيع الحضور العالمي وتعزيز أنشطتها المتنامية في قطاع الأغذية الزراعية، أحد أهم مجالات أعمالنا.

ويدعم دخول مجموعة موانئ أبوظبي إلى البرازيل استراتيجية التوسع الجغرافي للمجموعة، وجهود تطوير محور تجاري رئيسي جديد يربط الشرق بالغرب، ويصل أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية بكل من شبه القارة الهندية وشرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وتجري دولة الإمارات حالياً مفاوضات متقدمة مع تكتل "ميركوسور" التجاري في أمريكا الجنوبية الذي يضم البرازيل، لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

من جانبه، قال فرناندو لوهمان، رئيس شركة "ماكواري لإدارة الأصول" في البرازيل، إن قطاع الصادرات الزراعية البرازيلي يواصل إظهار مرونة كبيرة، وقدرة لافتة على ترسيخ مكانة البلاد ضمن قائمة أبرز موّردي السلع الزراعية في العالم.

بدوره، قال باولو توديسكان ماتوس، الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة "آي جي 4 كابيتال"، : " واصلنا منذ دخولنا كمساهمين في شركة ’سي إل آي‘ التركيز على تعزيز قدراتها التشغيلية، وتوسيع حضورها الاستراتيجي، ودعم أنشطتها لتحقيق نمو مستدام في قطاع صادرات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل، ونحن على يقين بأن مجموعة موانئ أبوظبي هي المالك الاستراتيجي الأنسب للبناء على هذا الزخم، انطلاقاً من خبرتها في تمكين التجارة العالمية، وإمكاناتها في قطاع البنية التحتية، ورؤيتها طويلة الأمد التي ستدعم نمو الشركة".

وفي ديسمبر 2025، أبرمت "محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة" التابعة للمجموعة، اتفاقية تجارية طويلة الأمد مع "شركة لويس دريفوس باكستان المحدودة"، التابعة لشركة "لويس دريفوس"، الرائدة عالمياً في تجارة السلع الزراعية ومعالجتها، يتم بموجبها تطوير وتشغيل منشأة لمناولة وتخزين البضائع السائبة والسلع الزراعية في ميناء كراتشي بباكستان.

وفي يناير 2025، وافقت المجموعة على استثمار نحو 30 مليون دولار في محطة حبوب سارزها، وهي مشروع جديد ضمن ميناء كوريك بكازاخستان المطل على بحر قزوين.

وأبرمت المجموعة في وقت سابق من العام الجاري صفقة امتياز مدتها 30 عاماً لتشغيل ميناء العقبة متعدد الأغراض في المملكة الأردنية الهاشمية، والذي يعد لاعباً أساسياً في قطاع البضائع الزراعية السائبة في منطقة الشرق الأوسط حيث يقوم بمناولة أكثر من 3 ملايين طن من الحبوب سنوياً.

وتؤدي عمليات موانئ نواتوم في إسبانيا أيضا دوراً بارزاً في قطاع البضائع الزراعية السائبة، حيث تقوم محطتا تاراغونا وساغونتو بمناولة نحو مليوني طن من واردات الحبوب سنوياً، مع استثمار إضافي بقيمة 90 مليون درهم إماراتي جرى الإعلان عنه مؤخراً لتحديث محطة تاراغونا.

ونجحت "سي إل آي" في عام 2025 بمناولة 17 مليون طن من البضائع الزراعية السائبة، وحققت إيرادات بلغت 654 مليون درهم مسجلة أرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 360 مليون درهم.

ويعد الاستحواذ على شركة "سي إل آي" الصفقة الأكبر من نوعها لمجموعة موانئ أبوظبي يليها الاستحواذ على شركة "نواتوم" الإسبانية عام 2023 في صفقة بلغت قيمتها 2.65 مليار درهم، وشراء حصة 51% في شركة "جلوبال فيدر شيبينغ" "جي إف إس" التي تتخذ من دبي مقراً لها، في أوائل عام 2024 مقابل 1.9 مليار درهم.

تجدر الإشارة إلى تلقّي مجموعة موانئ أبوظبي المشورة من "بي تي جي باكتوال" في هذه الصفقة، فيما تلقّت كل من شركة "آي جي 4 كابيتال" و"ماكواري لإدارة الأصول" المشورة من "سيتي".