"الصكوك الوطنية" تطلق "العيادة المالية"

دبي في 2 يونيو/وام/ أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، إطلاق "العيادة المالية"، وهي منصة رقمية تهدف إلى تمكين الأفراد والموظفين من تقييم أوضاعهم المالية بوضوح واتخاذ قرارات ادخارية واستثمارية مبنية على فهم عملي وتحليل دقيق.

وتسهم المنصة وفق بيان أصدرته الشركة في تعزيز الرفاه المالي من خلال توجيه المستخدم نحو خيارات أكثر ملاءمة تساعده على تقليل مخاطر التعثر.

يأتي إطلاق "العيادة المالية" ضمن استراتيجية الصكوك الوطنية لتعزيز الخدمات والحلول الرقمية، ورفع مستوى الثقافة المالية وترسيخ أسس التخطيط المالي المستدام، وجعل المعلومات المالية أكثر وضوحاً وإتاحة للجميع وتنسجم مع توجهات عام الأسرة في دولة الإمارات.

تتيح المنصة للمستخدمين إجراء تقييم سريع وشامل لصحتهم المالية إلكترونياً عبر موقع خاص، ما يتيح لأي شخص إجراء التقييم بسهولة وفي أي وقت وأي مكان، بما يعزز مفهوم الفحص المالي الدوري كخطوة أولى أساسية قبل اتخاذ أي قرار ادخاري أو استثماري.

وخلال مرحلة الإطلاق التجريبي، أتمّ أكثر من 1700 شخص تقييم الصحة المالية عبر النظام يمثلون أكثر من 15 جهة حكومية وخاصة وكشفت النتائج أن 89 % من المشاركين لديهم مستوى عال من الانضباط في سداد الديون فيما سجلت الفئة العمرية بين 36 و45 عاماً أعلى معدلات مشاركة.

وتتيح "العيادة المالية" للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة توفير برامج مبسطة ومنهجية لتقييم ودعم الصحة المالية للموظفين، من خلال إتاحة أدوات تقييم رقمية وتقارير تحليلية تساعد على فهم أبرز التحديات المالية ومجالات التحسين، إلى جانب ورش توعية متخصصة في مجالات الادخار وإدارة الديون والتخطيط المالي.

وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، : " نؤمن في الصكوك الوطنية بأن الاستقرار المالي يبدأ بالفهم، وأن كل فرد يستحق أن يشعر بالطمأنينة تجاه مستقبله المالي، وفي عام الأسرة، نؤكد التزامنا بدعم الرفاه المالي ركيزة أساسية لاستقرار الأسرة والمجتمع، من خلال تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية واعية ومبنية على أسس واضحة، ومن هذا المنطلق، جاء إطلاق "العيادة المالية" لتكون أداة عملية ومبسطة تساعد المستخدمين على فهم أوضاعهم المالية بدقة، وخفض أعباء الديون عند الحاجة، وتقليل مخاطر التعثر عبر تشخيص مبكر لمواطن التحسين، بما يعزز ثقتهم في قراراتهم نحو مستقبل أكثر استقراراً.

وتسعى "العيادة المالية" إلى تحويل الثقافة المالية من ردّة فعل إلى ممارسة استباقية قائمة على التقييم المستمر.